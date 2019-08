Sainz en Norris de beste coureurs voor McLaren

McLaren-teambaas Andreas Seidl zegt dat hij zich geen betere twee coureurs kan wensen dan Lando Norris en Carlos Sainz na de indrukwekkende start van het team in het seizoen 2019. Sainz en Norris vormden een geheel nieuwe line-up bij McLaren voor 2019 na het vertrek van Fernando Alonso en Stoffel Vandoorne en hebben snel een impact met een reeks indrukwekkende resultaten in de eerste helft van het seizoen.

McLaren staat vierde in het constructeurskampioenschap, leidt het middenveld met 39 punten voorsprong op Toro Rosso en heeft al meer punten gescoord dan het totale seizoen van 2018.

Sainz en Norris krijgen cijfer 9

Gevraagd naar de beoordeling van Norris en Sainz sinds de start van het seizoen, Seidl grapte hij zou hij dat allebei de coureurs een 9 krijgen aangezien er altijd wel iets te verbeteren valt in de prestaties. Seidl: "Ik ben erg blij als ik heel eerlijk bent. Alle resultaten zijn goed geweest dit jaar. Er waren niet veel fouten, om eerlijk te zijn. Ze presteerden in alle kwalificatiesessies, race per race hebben beide coureurs een goede start gemaakt."

"Zoals ik al eerder zei, is het werk dat ze samen met de technici hebben gedaan en de feedback die ze geven, ook wat betreft de duidelijke richting die ze geven aan de zwakke plekken in de auto, indrukwekkend voor mij. Ik kan me op dit moment geen betere twee coureurs wensen."

Grote toekomst

McLaren heeft zowel Sainz en Norris vroegtijdig gecontracteerd voor het seizoen 2020, waardoor het Britse team slechts één van de twee teams is dat haar coureurs al bekend heeft gemaakt.

"We zijn blij dat we deze twee coureurs aan boord hebben. En nogmaals, het is ook de reden waarom we hun al vroeg hebben aangekondigd, zodat we verder kunnen kijken naar volgend jaar."

"We zijn erg onder de indruk van de prestaties van deze twee jongens, door de manier waarop ze samenwerken met de ingenieurs, met mij en met jullie de media. Het is een belangrijk element van de positieve geest, de sfeer en het moreel die we nu binnen het team hebben, wat voor mij de sleutel is tot het maken van de volgende stap als team."

"Ik denk dat ze bij ons een grote toekomst kunnen hebben. Het is aan ons, aan mij, om ervoor te zorgen dat we met het team voor hun een wagen leveren waarmee ze vooraan het veld kunnen strijden."