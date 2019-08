Ferrari: "Vettel wil nog steeds met ons wereldkampioen worden"

Ferrari-teambaas Mattia Binotto zegt dat Sebastian Vettel's ultieme ambitie om de wereldtitel te winnen met het Italiaanse team intact blijft ondanks de worsteling van de Duitse coureur dit seizoen.

Na een productieve voorbereidingsperiode afgelopen winter, verwachtten Vettel en Ferrari dit jaar Mercedes en Lewis Hamilton te laten rennen voor hun geld en een uitdaging voor de wereldtitel. In plaats daarvan is de SF90 van de Scuderia geen partij voor de dominante W10 van Mercedes, terwijl Vettel ook werd gedwongen om het groeiende talent van teamgenoot Charles Leclerc in de kiem te smoren.

Zelfs Max Verstappen en Red Bull gingen de zomerstop in met een overhand over de viervoudig wereldkampioen in het klassement van de coureurs. De Nederlander staat op plaats 3, met Vettel daarachter op een achterstand van 25 punten.

Vettel niet in beste positie

Er is echter geen verandering gekomen in de doelen van zowel Ferrari als Vettel die zij gezamenlijk voor ogen hebben. Tegenover motorsport.com vertelt Binotto: "Ik denk dat zijn doel niet is veranderd - om wereldkampioen te worden met Ferrari. En dat doel heeft hij heel duidelijk voor ogen. Uiteraard is het begin van het seizoen in dat opzicht was frustrerend, omdat het betekent voor zijn uiteindelijke hij niet in de beste positie zit om dat in 2019 te bereiken."

"Maar omdat hij zo'n sterke doelstelling heeft, weet hij precies waar hij naar op zoek is. Ik denk dat hij daar zijn eigen stimulans in vindt, dus hij is duidelijk nog steeds heel veel aan het pushen, want hij weet waar we naartoe moeten en hij weet precies waar hij naar op zoek is."