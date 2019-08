Raikkonen: "Ik heb nu wat meer vrije tijd"

Kimi Raikkonen geeft toe dat hij niet weet wat hij zal doen als zijn contract bij Alfa Romeo na 2020 afloopt. De wereldkampioen van 2007 blaast in oktober volgend jaar 41 kaarsjes uit en is de meest ervaren coureur van de Formule 1 en overtreft het record voor gereden Grands Prix die momenteel in handen zijn van Rubens Barrichello.

Maar hoewel zijn beslissing om voor Ferrari dit seizoen terug te stappen bij Alfa Romeo werd gezien als de laatste F1-zet van Raikkonen, sluit de Fin niets uit.

Meneer consistent

Dit seizoen heeft Raikkonen de bijnaam Meneer consistent gekregen gezien hij acht keer in de punten wist te finishen en het maximale uit de auto heeft weten te halen. Eerder gaf hij ook toe dat hij genoot van de verandering van sfeer bij de in Zwitserland gevestigde outfit, maar Kimi geeft ook toe dat veel dingen hetzelfde blijven zijn in vergelijking met Ferrari.

Kimi Raikkonen: "Ik denk dat het heel anders is, uiteraard iets meer achteraan racen maar als je dat wegneemt, zijn er op het grote geheel niet echt grote, grote veranderingen. Het is natuurlijk een ander team, maar met een aantal heb ik eerder gewerkt en ik denk dat de Formule 1 niet is veranderd ten opzichte van vorig jaar. Het zijn dezelfde vergaderingen, dezelfde interviews, hetzelfde alles."

"Uiteraard heb ik nu wat meer vrije tijd, dat is een mooi punt. Anders dan dat, denk ik dat er geen verschil is, ik zie er tenminste geen."