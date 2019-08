Verstappen: "Ik focus mij niet op Lewis Hamilton"

Max Verstappen is aan een ijzersterk seizoen bezig. De Nederlander begon het seizoen in Australië direct met een podiumplaats en kende nog geen enkele uitvalbeurt. Zijn slechtste resultaten waren 2 vijfde plaatsen tijdens de Grand Prix van Canada en Engeland, de beste waren uiteraard de winst in zowel Oostenrijk als Duitsland.

Overwinningen

Die overwinningen kwamen geheel onverwacht, zeker de winst in Oostenrijk. De Grand Prix voor Oostenrijk, in Frankrijk, was zeer slecht van de kant van Red Bull en de achterstand op Ferrari en Mercedes leek groter dan ooit. Toch wist Verstappen twee keer de winst te pakken en strijdt de 21-jarige coureur nu met Hamilton om de overwinningen.

Geen focus op Lewis Hamilton

De coureur van Red Bull Racing is met zijn twee overwinningen de enige coureur die de dominante zegetocht van Mercedes heeft weten te doorbreken. Ferrari heeft dit seizoen nog geen enkele keer een race om weten te zetten in winst. Verstappen heeft echter niet de volledige focus op de Brit: "Ik ben niet gefocust op Lewis Hamilton, er zijn meer coureurs in de paddock die hetzelfde kunnen bereiken. Ik denk dat er drie of vier coureurs zijn die tot hetzelfde in staat zijn als Lewis."

Geen druk van teamgenoten

Er is onderling veel respect tussen Verstappen en Hamilton, zo is meerdere keren gebleken. De twee kunnen het tot nu toe goed met elkaar vinden, mede doordat Hamilton een oprechte racer in Verstappen ziet. Toch heeft de Nederlander een kanttekening: "Lewis kon deze resultaten rijden omdat hij de wagen ervoor had. Daarnaast heeft hij denk ik ook geen teamgenoot die hem druk oplegt."

"Als je kijkt naar 2016 had hij ook gewoon wereldkampioen moeten worden, maar kreeg hij te maken met motorproblemen. Na de zomerstop kende hij een aantal slechte starts, waardoor hij zijn eerste plaats verloor. Onder druk van zijn teamgenoten heeft hij echter nooit gestaan."