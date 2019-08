Voorlopig geen grote updates bij Renault na zomerstop

Het team van Renault heeft een lastige eerste helft van het seizoen 2019 doorgemaakt. Het Franse team zag Red Bull Racing, tot haar eigen groot genoegen, vertrekken als afnemer van motoren terwijl McLaren zich juist schaarde achter het Franse merk en hoogtij viert met de krachtbronnen.

Na Mercedes en Ferrari wint nu ook Honda races in de Formule 1, maar bij Renault staat men dit jaar nog altijd droog. Het team lijkt te worstelen met de doorontwikkeling en coureur Daniel Ricciardo laat weten dat het wachten is op grote updates.

Voorlopig geen grote update

De Australische coureur is duidelijk over de ontwikkeling. Er komt wel iets aan maar grote updates zullen voorlopig op zich laten wachten. Ricciardo vertelde: "We zullen voorlopig na de zomer geen grote updates op de auto hebben. Ik verwacht echter wel wat ontwikkeling tijdens races. We hebben wat updates gebracht in Frankrijk, die waren niet groot maar toch. De volgende update die eraan komt verwacht ik meer van. Het zal echter niet de eerste races na de zomerstop zijn, het zal wat langer duren voor die updates op de auto komen."

Evaluatie eerste helft 2019

Als Ricciardo terugkijkt op de eerste helft van het seizoen 2019 is hij ook kritisch: "Laten we er eens realistisch naar kijken, en dan kunnen we concluderen dat we het redelijk hebben gedaan, maar onszelf flink moeten verbeteren. Als we in 2020 op het podium willen staan zullen we grote stappen moeten gaan maken in de tweede helft van dit seizoen. Tot nu toe zijn onze verwachtingen voor de helft uitgekomen. Als ik kijk naar de toekomst verwacht ik dat we vaker in de top 6 moeten finishen in dit seizoen om die stap te maken."

Stand kampioenschap F1

Daniel Ricciardo staat momenteel op plek 11 in het kampioenschap met 22 punten. Teamgenoot Nico Hulkenberg kende iets minder geluk en staat op plek 14 en wist 17 punten te scoren. Gezamenlijk zorgde dit voor een puntenaantal van 39 waarmee Renault op plek 6 staat in het kampioenschap voor constructeurs, vlak achter Toro Rosso. Het team van McLaren, dat ook met Renault-motoren rijdt, staat op plek 4 met een ruime verdubbeling van het aantal punten dat Renault scoorde met dezelfde motoren.