Wolff: "Hamilton draagt sterk bij aan cultuur van eerlijkheid bij Mercedes"

Toto Wolff prijst de houding van Lewis Hamilton. De Brit geeft intern binnen het team altijd direct toe als hij fouten maakt en zorgt er mede daardoor voor dat men binnen Mercedes eerlijk tegen elkaar blijft.

Mercedes rijdt sinds 2013 voor Mercedes. Daarvoor kwam de vijfvoudig wereldkampioen zes jaar lang in actie voor McLaren, dat destijds nog Mercedes-motoren gebruikte. Wolff zag Hamilton in 2013 bij het team arriveren als een 'ruwe diamant'. De Oostenrijkse teambaas van Mercedes prijst de ontwikkeling die de coureur doorgemaakt heeft als zowel mens als coureur.

"Hij is een integraal onderdeel van het team en hij heeft zich ontwikkeld als een coureur - maar nog spectaculairder als persoon. Toen hij naar ons kwam vanaf McLaren was hij voor mij op een bepaalde manier een ruwe diamant. Je kon de lastigheden in zijn leven zien, en misschien een gebrek aan stabiliteit of begrip van wat er nodig was."

Wolff ziet dat Hamilton bijna foutloos is, maar dat hij wel eerlijk is als het hij een keer wel een foutje maakt. "Dat alles is verdwenen gedurende zijn jaren bij Mercedes. Ieder jaar is hij een betere versie van Lewis en, even afkloppen, in de afgelopen twee tot drie jaar hebben we hem amper fouten zien maken. Gebeurde dat wel, dan was hij de eerste om dat toe te geven. Dat heeft bijgedragen aan onze cultuur, waarin we enorm eerlijk tegen elkaar en onszelf zijn."