Wolff keurt bezigheden Hamilton goed: "Het is positief en goed voor zijn prestaties"

Lewis Hamilton krijgt wel eens kritiek op zijn levensstijl buiten de Formule 1. Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff is dat onterecht, omdat dat er juist voor zorgt dat Hamilton scherp aan de start staat bij races.

Hamilton is de meest succesvolle coureur van zijn generatie en tevens is hij een van de meest succesvolle F1-coureurs aller tijden. Buiten de raceweekenden om lijkt de Brit echter vooral bezig te zijn met andere zaken dan racen. Hij is graag bezig met muziek heeft bij kledingsponsor Tommy Hilfiger zijn eigen kledinglijn en is tevens een graag geziene gast bij awardshows en modeshows.

Wolff en Hamilton hebben geen geheimen voor elkaar

Op die bezigheden krijgt Hamilton regelmatig kritiek, maar de wereldkampioen trekt zich daar niets van aan. Ook Wolff vindt die kritiek onterecht. De teambaas en CEO van het Formule 1-team van Mercedes vertelde aan Formula 1 dat deze bezigheden Hamilton juist scherp houden en dat hij daarmee de fundering legt voor zijn sterke prestaties.

"Ik denk dat we moeten stoppen met het in hokjes plaatsen van mensen en het stellen hoe een coureur zou moeten zijn. Doe gewoon eens de moeite om de persoon onder de helm te begrijpen en probeer een raamwerk neer te zetten dat een persoon de beste versie van hem- of haarzelf maakt, waardoor ze op de absolute top presteren."

"Ik geloof dat Lewis ook andere interesses heeft, en dat zijn in dit geval muziek en mode, en het zorgt ervoor dat hij zijn gedachten even van het racen afhaalt. Plezier hebben is iets wat ik als zeer positief zie en wat belangrijk is voor zijn prestaties op het circuit. We zijn erg open naar elkaar in wat we doen. We Facetimen, we sturen elkaar video's. Ik heb het gevoel dat het tussen ons prima zit."