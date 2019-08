De geweldige prestaties van Max Verstappen hebben ook een keerzijde voor Red Bull Racing. Volgens Scott Mitchell van Autosport is het Oostenrijkse team teveel afhankelijk geworden van de Nederlander.

Verstappen kent een bijzonder goede start van het seizoen 2019 in dienst van Red Bull. Hij wist twee Grands Prix te winnen, eindigde daarnaast nog drie keer op het podium en pakte in Hongarije zijn eerste pole position. In het WK staat hij vooralsnog derde, slechts zeven punten achter Valtteri Bottas. Dat succes heeft echter ook een keerzijde voor Red Bull.

"Als je kijkt naar wat hij op de baan laat zien en welke resultaten hij behaald, is het nogal moeilijk om een argument te maken over het feit dat er toch nadelen zijn. Het probleem is dat Red Bull nu volledig afhankelijk is geworden van Verstappen. Creëert dat dan niet een zwakte voor Red Bull als je afhankelijk bent van één coureur? Als die coureur vertrekt, dan moet je kijken naar wie je nog meer hebt binnen de pool."

De groep coureurs van Red Bull heeft volgens Mitchell 'niet dezelfde diepte' als voorheen. "Vanwege Verstappen hebben ze niet dezelfde diepte als een paar jaar geleden bij Red Bull. Hij heeft zijn persoonlijkheid zeer sterk ontwikkeld. Hij is op dit moment eigenlijk de slechtste teamgenoot die je in de Formule 1 zou kunnen hebben. Verstappen vernietigt op dit moment al zijn teamgenoten."