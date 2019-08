Honda onthult welke motormodus de krachtigste is voor hun motor

Max Verstappen won de Oostenrijkse Grand Prix, nadat hij in de slotfase gebruik kon maken van een krachtige motormodus. Honda heeft nu laten weten welke motormodus de meest krachtige is en die Verstappen naar de zege hielp.

Na afloop van de wedstrijd op de Red Bull Ring ging het vooral over motormodus elf: dit was de modus die Verstappen in de slotfase langere tijd mocht gebruiken in een poging de race in Oostenrijk te winnen. Na de race liet Pierre Gasly al weten dat hij die motorstand nog nooit gebruikt had, terwijl Verstappen aangaf dat het nog niet het maximale was wat de Honda-motor aankon.

Modus 11, stand 7 krachtigste stand Honda

Verstappen gebruikte volgens Honda's technisch directeur Masashi Yamamoto nabij Spielberg gebruik van motormodus elf, stand vijf. Dit is uiteindelijk ook de veelbesproken modus geworden, maar de medewerker van Honda bevestigt het verhaal dat dit niet de maximale modus is: dat is motormodus elf, stand zeven. Ook deze modus mocht Verstappen volgens Yamamoto gebruiken.

"Veel mensen waren onder de veronderstelling dat motormodus elf, standje vijf het maximale was dat we uit de motor kunnen persen. Dat werd na de overwinning in Oostenrijk ook het gespreksonderwerp van de dag. Het punt is alleen, dat dit nog niet onze maximale modus is. Modus elf, standje zeven werd door Max Verstappen gebruikt in de laatste vijf ronden van de GP en die zorgde voor de overwinning."

In de eerste races na de zomerstop kunnen de coureurs van Red Bull Racing en Scuderia Toro Rosso weer rekenen op meer vermogen: Honda komt in Italië met de nieuwste specificatie van de krachtbron. Renault komt in hetzelfde weekend met een nieuwe motor, terwijl Ferrari dat in België al doet.