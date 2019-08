Ricciardo: "Te makkelijk om pech als oorzaak problemen Renault te noemen"

Daniel Ricciardo vindt dat Renault kritisch moet kijken naar de reden voor het lastige seizoen 2019. De Australiër vindt het te makkelijk om daarbij te wijzen naar de factor geluk.

Renault bezet de zesde plek in het constructeurskampioenschap met 39 punten - iets meer dan de helft van wat ze verzameld hadden op hetzelfde moment vorig seizoen. Ricciardo scoorde slechts een keer punten in de laatste vijf races: hij werd zevende op Silverstone. In Hongarije werd de zevenvoudig GP-winnaar dwarsgezeten door gridstraffen voor het wisselen van motoronderdelen, waardoor hij achteraan de grid moest starten.

Ricciardo is echter van mening dat pech niet de opsomming kan zijn van het seizoen van Renault, want hij ziet dat er dingen beter hadden gekund in het proces richting de behaalde resultaten. "Ik denk dat het te makkelijk is om het op pech af te schuiven. Er zijn momenten waarbij je geen redenen kan bedenken en zegt: 'oké, dat moet een soort van geluk zijn'."

"Maar als je ver genoeg terugkijkt, is er altijd iets wat tot iets anders of beters had kunnen leiden. Het is niet perfect geweest, maar ik wil het niet alleen op pech gooien. Ik denk dat we het allemaal beter kunnen doen. Het is te makkelijk om het op geluk af te schuiven. Ik wil echt een tattoo laten zetten die leest 'fuck luck', maar dat gaat misschien wat ver. We kunnen echter wel beter", lacht Ricciardo.

Ricciardo had twijfels over potentie Honda

2019 is het eerste jaar van Ricciardo bij Renault, nadat hij na vijf seizoenen Red Bull Racing verliet. Iets meer dan een jaar geleden kondigde hij zijn overstap aan, nadat hij ook sprak met Red Bull en McLaren. Ricciardo geeft toe dat hij twijfels had over Honda, dat zich in 2019 bij Red Bull voegde als motorleverancier na een oefenjaar met Toro Rosso in 2018.

"Tot dit punt ging het alleen om Renault en Red Bull. Ik heb ook even met McLaren gesproken. Als ik serieus ben over de kanshebbers, dan waren het deze drie. Maar op dit moment waren alleen Renault en Red Bull over. En bij Red Bull speelden nog wat dingen. Ze wilden een deal voor langere termijn, ik wilde een korter contract. Ik had wat twijfels over hoe Honda zou zijn en dergelijke, dus ook bij Red Bull dacht ik niet 'dit is alles'."