Massa: "Verstappen meer ervaren dan Leclerc en dat zie je"

Felipe Massa looft Ferrari voor het feit dat het team dit jaar de keuze durfde te maken voor de relatief onervaren Charles Leclerc. Wel ziet de Braziliaan dat de Monegask nog wat ervaring mist ten opzichte van Max Verstappen.

Jarenlang was Ferrari zeer terughoudend in haar keuze van coureurs. De Scuderia koos vaak voor de ervaring en kwaliteiten van coureurs die zich al bewezen hadden, zoals Kimi Raikkonen, Fernando Alonso en Sebastian Vettel. Dit jaar is daar verandering in gekomen, want Leclerc werd al na één seizoen bij Sauber in het diepe gegooid bij het grote Ferrari.

Massa vindt dat prachtig, zo vertelde hij aan La Stampa. "Het is prachtig om te zien dat Ferrari dit jaar heeft gekozen voor een jonge coureur in de persoon van Leclerc. Wanneer ik naar hem kijk zie ik veel van mezelf terug. Daarnaast ben ik er van overtuigd dat Charles een uitstekende rijder is en dat hij de toekomst van de Formule 1 is."

"Het is net als in mijn tijd opvallend dat Ferrari eindelijk weer voor een jonge coureur heeft gekozen. Toch denk ik dat het team weinig risico neemt met deze keuze, aangezien Leclerc nu al uitstekende coureur is. Hij is snel, intelligent en heeft nog een grote verbetermarge. Samenvattend bezit hij dus alle kwaliteiten, maar mist hij alleen een wagen waarmee hij kan strijden om de wereldtitel."

Verstappen 'volwassen geworden' in 2019

De zomerstop is nu in volle gang en Leclerc heeft de eerste seizoenshelft redelijk goed gepresteerd. Hij staat vijfde in het WK en pakte vijf podiumplaatsen, maar maakte af en toe ook nog wel wat fouten. Volgens Massa is dat momenteel het grote verschil met Verstappen, die inmiddels meer ervaring heeft en sinds dit jaar ook aantoont volwassen te zijn geworden.



"Leclerc heeft minder ervaring opgedaan dan Verstappen en dat zie je op bepaalde momenten terug. We moeten echter eerlijk concluderen dat ook Verstappen pas dit jaar laat zien dat hij volwassenheid heeft toegevoegd aan zijn voornaamste kwaliteiten, snelheid en karakter. In mijn ogen is de Nederlander nu pas een échte titelkandidaat geworden."