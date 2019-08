Williams staat achter Kubica: "Robert doet alles wat we van hem verwachten"

Claire Williams staat vierkant achter haar beslissing om Robert Kubica aan te nemen voor het seizoen 2019. De teambazin van Williams vindt dat de Pool vooralsnog alles doet wat ze van hem verwacht.

Na acht jaar afwezigheid keerde Kubica begin 2019 terug in de Formule 1. Williams gaf hem de kans, nadat hij in het afgelopen seizoen al test- en ontwikkelingscoureur van het team was. Dit seizoen wordt de Pool echter overklast door teamgenoot en nieuwkomer George Russell, die meestal sneller was. Desondanks was het Kubica die er in Duitsland voor zorgde dat Williams haar eerste punt pakte.

Williams geeft aan tevreden te zijn over de verrichtingen van Kubica. Ze stelt dat hij en Russell dit jaar niet in staat zijn om hun volledige potentieel te laten zien. "We hadden een coureur als Robert nodig met zijn kennis over engineering en techniek. Het is geen makkelijk seizoen voor hem, maar zowel Robert als George is niet in staat om all hun skills te vertonen in deze auto. Robert doet echter alles wat ik van hem verwacht."

'Frank Williams heeft niet langer de leiding'

De renstal Williams werd eind jaren '70 opgericht door Frank Williams. Ondanks een in 1986 opgelopen dwarslaesie bleef de Brit, gekluisterd aan zijn rolstoel, tot 2012 onderdeel van de directie. Daarna bleef hij nog aan als teambaas, terwijl dochter Claire optrad als plaatsvervangend teambaas. Claire Williams geeft nu echter aan dat haar vader niet langer de leiding over het team heeft.

"Frank heeft niet langer de leiding over het team. Natuurlijk informeer ik hem over alles wat er gebeurt en hij begrijpt de situatie waar we in zitten. Hij heeft ook moeilijke tijden doorgemaakt met Williams. Mensen denken dat mijn vader furieus zou zijn over wat er gebeurt, maar Frank is een realist die echt begrijpt dat de Formule 1 gepaard gaat met ups en downs."