Johansson: "Verstappen, Red Bull en Honda gaan komende jaren domineren"

Stefan Johansson heeft veel vertrouwen in de combinatie Max Verstappen, Red Bull Racing en Honda. De voormalig Formule 1-coureur denkt dat coureur en team aan een dominante periode gaan beginnen.

Red Bull Racing geldt sinds de reglementswijzigingen van 2009 als een van de topteams in de Formule 1 en sindsdien doet het team ieder jaar mee in de top. Tot en met 2018 deed het team dat met motoren van Renault, maar in de afgelopen seizoenen ontstonden er frustraties over die krachtbron. Voor 2019 werd daarom gekozen voor een overstap naar Honda-motoren.

Verwacht werd dat Verstappen en Red Bull Racing daardoor een overgangsseizoen zouden gaan doormaken, maar in de praktijk blijkt daar weinig van. Al bij de eerste race eindigde Verstappen op het podium en elf races later zijn daar vier podiumplaatsen, waarvan twee overwinningen, bijgekomen. Ook scoorde Verstappen in Hongarije de eerste pole position in zijn carrière.

'Tijdperk Verstappen/Red Bull is begonnen'

Honda boekt dus razendsnel progressie, wat tegelijkertijd ook gezegd kan worden van Red Bull Racing met het chassis. In 2020 had er eigenlijk pas geoogst moeten worden, maar voor een deel is het team daar dus in 2019 al mee bezig. Johansson ziet zijn vermoedens van vorig jaar, toen de deal bekendgemaakt werd, bevestigd worden: de Zweed denkt dat Verstappen en Red Bull Racing binnenkort gaan domineren.

"Ik denk dat dit het begin van een nieuw tijdperk is. Zoals ik een jaar geleden ook al zei: Max Verstappen en Honda zullen domineren, waarschijnlijk vier of vijf jaar als ze het voor elkaar krijgen. En ze zullen het voor elkaar krijgen. Als Honda er echt vol voor wil gaan, dan lukt het ze eigenlijk altijd uiteindelijk. Als dat eenmaal het geval is, zijn ze vrijwel niet te stoppen."