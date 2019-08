Villeneuve zou Bottas bij Mercedes houden: "Kiezen voor Ocon een risico"

Jacques Villeneuve is duidelijk over welke keuze Mercedes moet maken voor het plekje naast Lewis Hamilton. Volgens de wereldkampioen van 1997 is het behouden van Valtteri Bottas de meest verstandige optie.

Hamilton heeft een doorlopend contract en zal daardoor in ieder geval ook in 2020 in het zilver van Mercedes te bewonderen zijn, maar over het tweede plekje bij het team is momenteel nog weinig duidelijkheid. Het contract van Bottas loopt na dit seizoen af, maar er is een optie in het contract om die met een seizoen te verlengen. Mercedes heeft echter met Esteban Ocon en George Russell ook twee getalenteerde jonge coureurs in het opleidingstraject.

Er gaan geruchten dat Ocon mogelijk promotie krijgt, maar volgens Villeneuve is dat niet verstandig. "Waarom zou je dat doen? Natuurlijk moet Mercedes doorgaan met Bottas. Hoe vaak hebben ze dit seizoen P1 en P2 gehaald? Bottas is regelmatig sneller dan Hamilton, scoort zijn punten. Als hij nou elke race een halve seconde langzamer zou zijn dan Lewis, zoals vorig jaar: oké, dan kan je hem vervangen. Maar dat is niet het geval."

'Ocon heeft zich nog helemaal niet bewezen'

Bottas begon op veelbelovende wijze aan het seizoen 2019. Hij won in Australië en Azerbeidzjan en na laatstgenoemde race stond hij ook aan de leiding van het kampioenschap. Sindsdien heeft de Fin echter geen race meer gewonnen, met als gevolg een achterstand van 62 punten op Hamilton bij aanvang van de zomerstop.

In Duitsland crashte Bottas en in Hongarije werd hij slechts achtste, nadat hij vroeg in de race zijn voorvleugel kapot reed op de auto van Charles Leclerc. De speculatie over de komst van Ocon in 2020 nam daardoor toe, maar Villeneuve ziet het nog niet in de Fransman. "Waarom zou je Ocon nemen? Die heeft zich nog helemaal niet bewezen. Ik weet niet hoe goed hij precies is en zou dat risico nooit nemen."