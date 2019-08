Jos Verstappen ziet dat Max Verstappen de druk opvoert bij Hamilton

Max Verstappen maakt al geruime tijd indruk in de Formule 1 met zijn optredens. Voor verbazing zorgen kan de Nederlander echter niet meer als het aan vader Jos Verstappen ligt.

Na 12 van de 21 races in 2019 staat Verstappen op een mooie derde plek in het kampioenschap, slechts zeven punten achter Valtteri Bottas. Daarnaast staat hij dus al op twee zeges, pakte hij drie andere podiumplaatsen en was hij in Hongarije voor het eerst de snelste in de kwalificatie. Verstappen is dus in vorm en dat ziet vader Jos natuurlijk ook.

Dat Max het goed doet, wordt volgens Jos onderschreven door uitspraken van Lewis Hamilton. "Als je ziet wat voor wedstrijden hij heeft gereden, dan denk ik niet dat Max ons nog kan verbazen. Je merkt dat aan de uitspraken van Lewis Hamilton. Waarom reageert hij op de geruchten? Hij zegt dat de motor van Honda nu beter is, al is dat volgens mij op de rechte stukken nog niet zo."

De goede prestaties van Verstappen, Red Bull en Honda zorgen er volgens Jos Verstappen voor dat de kaartverkoop voor de Japanse Grand Prix als een tierelier gaat. "Wat denk je wat voor stimulans de poleposition en die overwinningen voor het team en voor Honda zijn? Daar denken ze echt: wat gebeurt hier de laatste weken allemaal? Ik denk dat Max dadelijk een held is in Japan. Wat Ayrton Senna daar met Honda heeft gedaan, gaat nu misschien wel met Max gebeuren. Dat is alleen maar goed."