Croft benoemt Verstappen tot beste coureur uit eerste seizoenshelft 2019

David Croft is onder de indruk van de prestaties van Max Verstappen in 2019. De commentator van Sky Sports laat doorschemeren dat hij de coureur van Red Bull Racing de beste van het seizoen tot nu toe vindt.

Verstappen is tot dusver bezig aan een zeer succesvol seizoen. De Nederlander is in de eerste twaalf races iedere keer in de top 5 geëindigd, stond vijf keer op het podium, mocht daarvan twee keer de grootste trofee in ontvangst nemen en stond bovendien in Hongarije voor het eerst op pole position. Tevens staat Verstappen op de derde plek in het kampioenschap, slechts enkele punten achter Valtteri Bottas.

Die statistieken en de races van Verstappen hebben dus indruk gemaakt op Croft. Namens Sky Sports zette de commentator op een rij welke vijf coureurs hij het beste vond presteren in de eerste seizoenshelft. Lewis Hamilton, Carlos Sainz, George Russell en Kimi Raikkonen voltooiden de top 5, maar hij had voor Verstappen de eerste plek gereserveerd.

"Op de jonge leeftijd van 21 laat Verstappen nieuwgevonden volwassenheid zien en een aantal van zijn onstuimige eerdere acties lijken nu niet meer voor te komen", beargumenteert Croft zijn keuze voor Verstappen. "Het vooruitzicht van toekomstige duels met Lewis Hamilton, zoals de geweldige strijd die we zagen in Hongarije, zal vooral door mijn gedachte gaan terwijl ik in de zomer bij het zwembad lig."

Croft ziet Verstappen Hamilton in zelfde auto verslaan

Een van de grote vragen van het moment is of Verstappen in staat zou zijn om Lewis Hamilton met hetzelfde materiaal te verslaan. Croft sluit dat niet uit. "Waar zou hij zitten als hij in dezelfde Mercedes zou zitten als Hamilton? Daar kan lang over gediscussieerd worden, maar je kan beargumenteren dat hij er zelfs voor zou zitten. Ik denk dat Verstappen tot nu toe geweldig is dit jaar."