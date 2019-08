Wintertests wederom in Barcelona en ingekort met twee dagen

Het wordt steeds waarschijnlijker dat er nog minder getest gaat worden voorafgaand aan toekomstige Formule 1-seizoenen. GPToday.net kan onthullen dat de wintertests voor 2020 twee weken met drie dagen in februari bevat.

Dat is een verdere inperking van het toch al beperkte aantal testdagen dat de teams tegenwoordig hebben. Daar waar onbeperkt testen nog gebruikelijk was gedurende de jaren '90 en het begin van het nieuwe millennium, is het aantal testdagen de laatste jaren al ver ingeperkt. De afgelopen jaren waren er gebruikelijk twee wintertestweken in Barcelona, die steevast uit vier dagen bestonden.

Daar gaat in 2020 weer verandering in komen. Het laatste voorstel voor de wintertests is om die inderdaad verder te beperken naar twee keer drie dagen. Deze testdagen zullen allemaal in februari vallen: de eerste week vindt plaats van 19 tot en met 21 februari, de tweede week van 26 tot en met 28 februari. Al jarenlang is Barcelona de plaats van handeling voor de wintertest en dat zal ook komend jaar zo blijven.

Coureurs tegen plan voor minder testdagen

In Hongarije vroeg GPToday.net al aan een aantal coureur hoe zij dachten over een verdere beperking van het aantal testdagen. Onder andere Daniil Kvyat, Alexander Albon en Pierre Gasly spraken zich toen kritisch uit over dat plan. "De Formule 1 is de enige sport waarbij de atleten zo weinig kunnen oefenen", stelde Kvyat kritisch, waarna hij juist pleitte voor de uitbreiding van het aantal testdagen naar minimaal zestien. Het lijkt echter een vermindering naar tien testdagen in het hele jaar te worden.