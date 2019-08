Hamilton gaat zomerstop gebruiken om weer fit te worden

Lewis Hamilton heeft een belangrijk doel tijdens de zomerstop van de Formule 1. De Mercedes-coureur was in Duitsland ziek en daar wil hij in de zomer helemaal van herstellen.

Vlak voor de Grand Prix van Duitsland werd Hamilton ziek. De vijfvoudig wereldkampioen kampte met een griepje en dat bleek behoorlijk ernstig te zijn. Mercedes riep zelfs reservecoureur Esteban Ocon op om op zaterdag in actie te komen, maar uiteindelijk kwam Hamilton toch in actie. De Brit stelt echter dat hij in de zomer nog wel even verder moet rusten, zodat hij fit aan de tweede seizoenshelft kan beginnen.

"In het verleden ging ik 100 procent fit de zomerstop in. Zo voel ik me op dit moment niet. Ik ben het hele jaar fit geweest, maar ik moet ervoor zorgen dat ik mijn energie terugkrijg. Ik ben niet op mijn fitst. Ik kom net uit een ziekte en het was geen 'mannengriep', zoals sommigen suggereerden. Ik had echt iets te pakken. Deze vakantie ben ik echt gericht op herstellen, wat iets anders is dan een normale vakantie, zodat ik zo sterk mogelijk terugkeer."

Mogelijk aanpassingen aan levensstijl

Hamilton overweegt ook een aantal aanpassingen te gaan doen aan zijn levensstijl. "Ik zal veel tijd met familie doorbrengen. Ik ben een nachtbraker en ik slaap meestal niet zo veel, maar dat wil ik veranderen. Ik wil de zon op zien komen, waar ik ook ben. Ik zal misschien ook wat proberen qua meditatie en een gezondere levensstijl. Mijn goede vrienden zullen hetzelfde doen, dus ik zal ook veel meer gaan lezen. Ik heb er zin in."