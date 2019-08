Zijn de verwachtingen van het 2019-seizoen werkelijkheid geworden?

Tijdens de wintertests wordt er veel getest voor het nieuwe seizoen, maar om te zien wie dan echt de snelste is, moest er gewacht worden op de race in Melbourne, waar het nieuwe Formule 1-seizoen afgetrapt werd op 15 maart. Er waren voorafgaand veel vragen: "Is Mercedes weer dominant?", "Is Honda betrouwbaar?", "Hebben Williams en McLaren de bolides weer strijdvaardig gemaakt?" en "Kunnen Ferrari en Red Bull Racing de titelstrijd spannend maken?" Halverwege het seizoen kunnen wij alvast op een paar meest gestelde vragen antwoord geven.

Is Mercedes weer dominant?

Ja, Mercedes is weer dominant. In Australië was het team uit Brackley oppermachtig en viel Ferrari tegen, terwijl Red Bull Racing nog zoekende was hoe de nieuwe Honda-motor het beste werkte met het chassis. De meest dominante kracht van Mercedes was Bottas, die uit een onverwachte hoek opdook. De Fin lag erg onder druk, maar wist als een duveltje uit het doosje op te duiken.

Is Honda betrouwbaar en kan de motor meestrijden?

Nadat Red Bull Racing halverwege het 2018-seizoen bekend maakte te stoppen met Renault en over te stappen naar Honda, leverde dat veel vraagtekens op. Honda voorzag op dat moment al het B-team, Toro Rosso, van motoren en dat was nog niet echt veel bijzonders. Honda had een slechte reputatie vanwege het slechte tijdperk mer McLaren, maar heeft dat nu weer helemaal bijgetrokken. De Japanners vinden week na week extra vermogen en dat resulteerde tot een stijgende lijn in het seizoen. Max Verstappen wist zelfs in de laatste race zijn allereerste pole position te pakken en Honda's eerste pole sinds Australië 2006. De motor leek aan het begin van het seizoen nog niet strijdvaardig, maar momenteel is de Honda-motor met de Red Bull-bolide een bedreiging voor Mercedes en Ferrari. Ook Toro Rosso heeft al een goed resultaat behaald, het team finishte met Kvyat op het podium na een droogte van 11 jaar.

McLaren en Williams weer strijdvaardig?

Dit jaar maakte McLaren een enorme stap en is de Britse F1-renstal op dit moment het vierde Formule 1-team met 82 punten achter Mercedes, Ferrari en Red Bull Racing. In tegenstelling tot Williams, want dat team is in sommige races niet eens sneller dan twee/drie jaar geleden. Al is dat natuurlijk niet helemaal te vergelijken, maar het schetst wel het beeld van Williams Racing. Het team heeft op dit moment één WK-punt en is al voor het tweede jaar op rij de hekkensluiter. Het team uit Oxfordshire heeft veel successen meegemaakt, maar op dit moment moet Williams vechten en hopen voor elk punt. Het eerste punt werd behaald door een diskwalificatie voor de Alfa Romeo-bolides. De dochter van Sir Frank Williams, Claire Williams, probeert er het beste van te maken, en hoopt volgend jaar weer mee te kunnen strijden.

Kunnen Ferrari en Red Bull Racing het dominante Mercedes verslaan?

Red Bull Racing begon met Honda aan het nieuwe seizoen en Ferrari met hun vernieuwde motor. Al snel bleek dat de beide motoren niet aan die van Mercedes konden tippen. Van Red Bull Racing wisten we dat het chassis over het algemeen heel goed is, wat aan het begin van het seizoen nog niet zo was, maar naar mate de zomerstop dichterbij kwam wist het team meer uit het chassis te halen. Ferrari heeft over het algemeen een goede motor, daar was wel wat van te zien in Melbourne, maar de Mercedes-bolide was oppermachtig. De verwachtingen waren dat Red Bull het Mercedes moeilijk kon maken op bochtige circuits en de Scuderia het Mercedes lastig zou maken op de snelle circuits. Het Italiaanse team heeft eigenlijk nog niets behaald dit seizoen. Het team behaalde tot dusver drie keer pole, maar geen enkele overwinning staat op naam van een Ferrari-coureur en daar koop je geen brood voor. In tegenstelling tot Red Bull, want dat team heeft haar eerste pole in de laatste race voor de zomerstop weten te pakken en ook al twee overwinningen achter haar naam staan. Kunnen Ferrari en Red Bull Racing het Mercedes moeilijk maken? Ja, Red Bull heeft dit al een paar keer bewezen dit seizoen en ook Ferrari zat het team een aantal keer dwars met de pole positions.