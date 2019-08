Ferrari heeft eerste versterking voor 2021-seizoen binnen

Het seizoen van Ferrari loopt niet op rolletjes. Het team heeft op dit jaar nog geen enkele race gewonnen. De bolide van de Italiaanse fabrikant komt te kort op de concurrentie en daar wil Ferrari in 2021 een verandering in brengen. Het team hoopt de problemen na de zomerstop op te hebben gelost met de huidige auto, in Spa zal dan de eerste overwinning moeten volgen. Ferrari heeft al voorbereidingen getroffen om in 2021 niet met hetzelfde probleem te zitten.

In 2021 zullen er grote veranderingen plaats gaan vinden in de technische regels van de Formule 1. De Scuderia heeft daarom Alfa Romeo’s technisch directeur Simone Resta aangetrokken, zo bevestigt Ferrari-teambaas Mattia Binotto. Simone Resta zal op 1 november gaan starten in de fabriek in Maranello. De functie van Resta gaat zijn: het leiden van het 2021-project, met de nieuwe regels voor 2021. Ferrari is al een tijdje opzoek naar nieuwe personeelslieden, het team heeft namelijk problemen met het vinden van goed en nieuw personeel.

Resta, die jarenlang het hoofd was van Ferrari’s chassisproductieafdeling, verliet de Scuderia vorig seizoen. De techneut verhuisde naar Alfa Romeo als technisch directeur. Ook Alfa Romeo bevestigt de transfer van Simone Resta, die het team eind juli al verliet. De functie van Simone Resta bij Alfa wordt nu vervuld door Jan Monchaux, voormalig hoofd aerodynamica bij Sauber.

Resta krijgt de zware taak om van het iconische team weer een succesvol te maken, Mattia Binotto heeft er alle vertrouwen in: "We zijn verheugd dat Simone Resta terugkeert naar ons hoofdkantoor in Maranello. Het zal onze technische structuur absoluut versterken", zo vertelt Binotto tegen Racing Elite. "Het seizoen van 2021 is dichterbij dan ooit en ik denk dat Simone de juiste persoon is om dit Ferrari-project te leiden. De Formule 1 zal vanaf dat moment grote veranderingen ondergaan en we kunnen het ons niet veroorloven om onvoorbereid dit tijdperk in te gaan."