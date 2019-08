Palmer: "Verstappen maakte geen grote fouten en is beste coureur van het moment"

Jolyon Palmer heeft de loftrompet geblazen over de eerste seizoenshelft van Max Verstappen. De coureur van Red Bull Racing is een 'constante bedreiging' voor Mercedes en volgens de analist de enige die geen significante fouten gemaakt heeft.

Verstappen bezet halverwege het seizoen de derde positie in het WK, is nog geen enkele keer uitgevallen en behaalde bovendien al twee zeges namens Red Bull-Honda. Daarnaast stond hij nog drie keer op het podium en pakte hij in Hongarije zijn eerste pole position in de Formule 1. Palmer is duidelijk in zijn oordeel: Verstappen is misschien wel de beste coureur van het moment en heeft grote fouten achterwege gelaten.

"Max Verstappen is de enige coureur die nog geen significante fouten gemaakt heeft dit jaar en mogelijk is hij de sterkste man van het seizoen tot nu toe geweest. De auto van Red Bull was in de eerste races niet zo snel als de Ferrari of Mercedes, maar toch deed Verstappen consistent mee om het podium", vertelde Palmer in zijn column voor BBC.

"Nu dat Red Bull een stap voorwaarts gezet heeft, is Verstappen een constante bedreiging voor Mercedes. Twee zeges in de laatste vier races - en bijna een derde in Hongarije vorig weekend, voorkomen door de geweldige prestatie van Mercedes en Hamilton - laten zien dat Verstappen op de top van zijn kunnen presteert."

Kwalificeren is inmiddels dus ook geen struikelblok meer voor Verstappen, wat volgens Palmer geïllustreerd wordt door zijn reeks kwalificaties sinds Oostenrijk. "Twee eerste startrijen en een pole position sinds Oostenrijk eind juni bewijzen dat de Nederlander zijn kwalificatie op orde heeft en ik verwacht dat de rivaliteit tussen Verstappen en Hamilton uit Hongarije regelmatig terug zal keren in de tweede seizoenshelft."