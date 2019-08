Kvyat ziet vroege pitstop tot bandenproblemen leiden in slotfase

Meer dan een vijftiende positie zat er zondag niet in voor Daniil Kvyat tijdens de Hongaarse Grand Prix. Een vroege pitstop resulteerde in veel tijdverlies aan het einde van de race, zo beargumenteert de Toro Rosso-coureur.

Kvyat maakte zijn enige pitstop van de race in ronde 21, waarbij hij de mediums liet vervangen voor hards. In de laatste 12 ronden waren de banden echter te veel versleten volgens de Rus, waardoor hij drie tot vier seconden per ronde verloor. Uiteindelijk werd hij dus vijftiende en dat was een teleurstelling, omdat Kvyat voor zijn pitstop nog voor teamgenoot Alexander Albon reed. De Thai werd tiende.

"Als je de cliff raakt met de banden, dan ben je drie tot vier seconden per ronde langzamer. Het was voorbij. Met 12 ronden te gaan verloor ik veel tijd, maar je hoopt altijd dat je het redt om een of andere magische reden", stelde Kvyat na de race tegenover GPToday.net. "Ik dacht dat dit misschien geen makkelijke ging worden, maar toen ik hoorde dat mijn teamgenoot twaalf ronden later stopte, dacht ik: 'dat was een veel betere strategie'.

"Ik kon het tot bepaalde hoogte bijbenen, maar ze vroegen me ook om met Perez te vechten en dat was lastig. Ik heb al het leven in mijn banden achter hem verbruikt, wat ook voor hem geldt. Aanvankelijk was de snelheid in de race geweldig en het is erg jammer dat de call voor de pitstop te vroeg kwam."

'Toro Rosso heeft weinig laten liggen'

Kvyat voegde eraan toe dat Toro Rosso weinig heeft laten liggen in de eerste seizoenshelft, die het als vijfde afsluit. "Als je naar de punten kijkt, hebben we weinig laten liggen. In sommige races hebben we boven onze stand geleefd. Soms zijn races zoals deze, een beetje teleurstellend. We hebben het echter over een punt, dus ik zou niet zeggen dat het een drama is."