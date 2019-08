Verstappen: "Mercedes heeft nog altijd de dominante auto in Formule 1"

Mercedes heeft in Hongarije gedemonstreerd dat het nog steeds het te kloppen team is. Dat denkt Max Verstappen, nadat Lewis Hamilton hem in de slotfase wist te passeren voor de winst in de wedstrijd.

Verstappen lag vrijwel de gehele race op de Hungaroring aan de leiding, maar hij moest uiteindelijk wel zijn meerdere erkennen in Hamilton. De Brit werd in de slotfase door Mercedes voor de tweede keer naar de pits gehaald en wist vervolgens op mediums het gat helemaal weer dicht te rijden. Vier ronden voor het einde plaatste de regerend wereldkampioen de beslissende, succesvolle aanval.

Voor Verstappen werd tijdens de race in Hongarije een ding heel duidelijk: Mercedes heeft nog altijd verreweg de sterkste auto in de Formule 1. "Nee, ik denk dat je kan zien hoeveel marge ze hebben als ze echt moeten pushen. Ik denk dat Lewis vandaag ook echt op stoom was, maar je ziet ook dat die auto nog steeds de dominante auto is als hij er echt voor moet gaan. Zo simpel is het."

"In sommige races is dat niet zo noodzakelijk. Natuurlijk hadden ze hun problemen in Oostenrijk met oververhitting, dus dan kan je niet pushen. Op Hockenheim waren de condities lastig, dus dan kan je ook niet op de limiet van de auto rijden. Vandaag denk ik dat hij er voluit voor moest gaan, omdat ik dat ook deed. Dan kan je zien waar ze toe in staat zijn als team."

Verstappen verwacht meer moeite direct na zomerstop

Na een reeks geweldige resultaten voor Verstappen vertrekt de Formule 1 na de zomerstop naar België en Italië. Op papier minder sterke circuits voor Red Bull Racing en dat weet Verstappen ook. "Ik denk dat er een aantal circuits aankomen die misschien niet ideaal voor ons zijn - maar natuurlijk weten we dat we snel wat updates voor de auto en motor krijgen, dus hopelijk brengt dat ons dichterbij. We zullen dat snel gaan merken."