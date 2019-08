Wolff: "Mercedes dacht dat strategie met twee stops niet competitief was"

Mercedes-teambaas Toto Wolff is lyrisch over de strategen van het Duitse team na de zege van Lewis Hamilton op de Hungaroring, nadat het een tweestopper zo goed als uitgesloten had voorafgaand aan de race.

Hamilton won de Hongaarse Grand Prix nadat hij 22 ronden voor het einde een tweede stop voor mediums maakte. Daardoor kon hij het gat naar Max Verstappen dichten, die moeite had op oude harde banden. Met vier ronden te gaan ging Hamilton buitenom Verstappen in bocht 1 om de leiding te pakken, de race te winnen en zijn leiding in het WK verder uit te breiden.

"Het was een briljante uitvoering van het team", vertelde Wolff aan onder andere GPToday.net. "We hebben alle varianten 's ochtends besproken en de tweestopper leek niet competitief. Ze hebben echter op de juiste manier gereageerd. We hebben geleerd van Hockenheim qua discipline op de radio, het protocol, de strategen die op de achtergrond werkten, James Vowles die ze dan zou evalueren en dat we allemaal input geven."

"Dat werkte goed vandaag. Lewis haalde Max bij en het leek erop dat hij hem kon passeren op de harde band, maar het was te marginaal qua remmen en konden hem niet op die manier blijven volgen. De enige optie om P2 te voorkomen, was dus het nemen van een risico. Aanvankelijk leek het er niet op dat het kon. Daarna rook Lewis de kans echter en toen was er geen houden aan."

Magere race Bottas geen invloed op keuze van Mercedes

Valtteri Bottas had het lastig in de tweede Mercedes. In de openingsfase viel hij ver terug na contact met Charles Leclerc. De Fin wist zich terug te knokken naar P8, maar ondanks het tegenvallende resultaat maakte Wolff duidelijk dat het resultaat een grote invloed heeft op zijn strijd om in 2020 bij Mercedes te blijven. "We laten ons besluit niet door één race beïnvloeden. Het draait meer om de data. Daar zullen we naar kijken om een besluit te nemen."