Hamilton dankbaar na zege in Hongarije: "Het was krap, maar zo hoort het ook"

Lewis Hamilton heeft zondag geweldige zaken gedaan in de titelstrijd door te winnen in Hongarije. De regerend wereldkampioen had daar wel een tactisch briljante zet en een geweldige eindsprint voor nodig.

Mercedes liet Hamilton namelijk voor een tweede keer naar binnen komen en dat bracht hem op 20 seconden van leider Max Verstappen terug op de baan. Dat gat wist hij in de laatste 15 ronden achter nog te dichten, waarna hij vier ronden voor het einde de zege veiligstelde door Verstappen te passeren. Hamilton was zeer blij na afloop van de race.

"Het was krap en zo hoort het ook. Ik voel me dankbaar voor vandaag, dat het team in mij blijft geloven en dat ze me tot de limiet blijven pushen. Ze namen het risico en gingen voor de kans met mij. We zijn nu zeven jaar samen en het gaat nooit vervelen. Het blijft als nieuw voelen en deze zege voelt ook als nieuw. Zonder de jongens hier en op de fabriek was het niet mogelijk geweest, dus ik ben dankbaar dat ik hier onderdeel van ben."

Na afloop van de race verklaarde Hamilton ook dat hij het zeker geen eenvoudige race was. De Brit verklaarde dat hij en Mercedes het hele weekend al kampten met problemen aan de remmen. In de race was er ook regelmatig te zien dat er fijnstof van de remmen kwam. Als oplossing reed Hamilton vaak tot wel de helft van de ronde zonder de remmen te gebruiken.

"We hebben het hele weekend problemen met de remmen gehad. Ik maakte me zorgen, want de veranderingen maakten weinig verschil. Ik heb dus veel lift-and-coast gedaan tijdens de race, waarbij ik het rempedaal in de helft van de ronde niet aanraakte. Bij de grote remzones moest je wel, maar ik heb verder zoveel mogelijk gespaard voor het moment dat ik wel de kans kreeg."

"Het was heel lastig om er voorbij te komen en zijn verdediging was geweldig, want hij was snel op de rechte stukken. Eerlijk gezegd wist ik niet of ik dat gat van 19 seconden dicht kon rijden, want het is een groot gat. Er kon veel fout gaan, maar het team zij dat ik ervoor moest gaan en het gat werd ook kleiner en kleiner. De ronden waren als kwalificatieronden. Petje af naar het team, want dat zou Niki ook gedaan hebben als hij hier vandaag was geweest."