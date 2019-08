Ricciardo teruggezet naar laatste startplaats door volledige motorwissel

Daniel Ricciardo maakte geen goede indruk tijdens de kwalificatie voor de Hongaarse Grand Prix met de achttiende tijd. Hij zal vanaf de laatste plek starten, omdat Renault besloten heeft om hem een heel nieuwe motor te geven.

Daar waar Renault-teamgenoot Nico Hülkenberg zich naar de elfde startpositie trainde, kwam Ricciardo niet door Q1. De zevenvoudig Grand Prix-winnaar zag zijn laatste poging mislukken door een opstopping van auto's voor de laatste bocht. Daar wilde de Renault-coureur omheen rijden, maar hij kwam slecht het rechte stuk op en verloor uiteindelijk zijn laatste poging.

Ricciardo had de achttiende tijd gereden tijdens Q1, maar hij zal vanaf de laatste positie gaan starten. Renault heeft besloten om een vierde verbrandingsmotor, turbo en MGU-H in zijn bolide te monteren, terwijl hij ook zijn derde MGU-K, energy store en control electronics krijgt. De stewards hebben inmiddels bevestigd dat Ricciardo daardoor de race vanaf de laatste plek moet starten.

Ricciardo probeerde Hamilton te volgen in kwalificatie

Na de kwalificatie baalde Ricciardo nog flink van de gang van zaken aan het eind van Q1. Tevens vertelde hij dat hij Lewis Hamilton probeerde te volgen in de aanloop naar de laatste snelle ronde, maar dat plan mislukte nadat hij zij-aan-zij met Sergio Perez het rechte stuk op kwam gereden.

"We werden aan het eind van de ronde een beetje gepakt. Ik had er net met de engineers over gesproken en ze zeiden dat ik een redelijke buffer had tot de vlag, dus ik wist dat ik langzamer kon gaan. Wat ik echter niet verwachtten was de trein auto's voor de laatste bocht. Op dat moment wist ik niet hoeveel auto's hun ronde nog moesten starten, dus ik ging op mijn eigen tempo om de banden warm te houden."

"Tegen de tijd dat ik bij de laatste sector kwam, zag ik iedereen. Ik wist niet wat ik moest doen: moest ik afremmen en de banden te veel laten afkoelen? Ik zag Lewis gaan en hij kreeg een duidelijk gat, dus ik besloot ook te gaan. Ik ging voorbij Grosjean en ik dacht dat ik Perez kon pakken, maar we gingen zij aan zij door de laatste bocht. Dat is eerlijk gezegd allemaal irrelevant. Ik had het beter kunnen doen tijdens de outlap, maar het gaat vooral om het weten waar iedereen was."