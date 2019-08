Rosberg: "Talent en zelfvertrouwen maken Verstappen beste coureur van het moment"

Na de Grand Prix van Duitsland riep Nico Rosberg al enthousiast dat Max Verstappen de beste coureur in de Formule 1 is op dit moment en tijdens de kwalificatie in Hongarije zag de wereldkampioen van 2016 dat bevestigd worden.

Na zeven zeges wist Verstappen op de Hungaroring ook voor het eerst een pole position te pakken. De coureur van Red Bull Racing deed dat in een spannende kwalificatie, waarin het verschil met nummer 2 Valtteri Bottas slechts 0,018 seconde bedroeg. Voor de Nederlander echter precies genoeg zich te verzekeren van de eerste startpositie en de beste uitgangspositie voor de race van zondag.

Rosberg zag tijdens de kwalificatie bevestigd worden wat hij al dacht: dat niet Lewis Hamilton, maar Verstappen de beste coureur van het moment is. "Hij is, naar mijn mening, écht de beste coureur in de Formule 1 op dit moment. Zelfs beter dan Lewis: Hij is er nipt en pas recentelijk aan voorbij. Hij doet het op dit moment echt geweldig en er zijn een aantal redenen waarom dat zo is", vertelde hij in zijn vlog.

Overgedragen talent vader en moeder helpt Verstappen

Rosberg stelt dat Verstappen een van de grootste natuurlijke talenten is die er in de afgelopen jaren voorbij is gekomen en de Duitser denkt dat dit mogelijk te maken heeft met de racegenen van vader en moeder. "Als het gaat om puur talent, zit Max daar echt bij. Van die coureurs à la Hamilton en Senna. Waar er maar eentje van voorbijkomt in elke tien jaar. Misschien komt het vanwege de dubbele racegenen van zijn ouders!"

"Daarnaast barst hij van het zelfvertrouwen. Niet al te gek lang geleden legde ik de link met het zijn van een narcist, maar dat bedoelde ik niet negatief. Als je een narcist bent, geloof je ontzettend erg in jezelf en elke topcoureur uit de Formule 1 heeft zo’n persoonlijkheid. Schumacher had het en Senna ook. Ik helaas niet zo erg..."