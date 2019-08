Leclerc heeft geluk met crash in kwalificatie: "Het was bijzonder dom"

Het scheelde weinig of Charles Leclerc was al na Q1 klaar geweest met zijn kwalificatie. De Ferrari-coureur crashte in die sessie, maar besefte achteraf dat hij geluk had dat hij verder kon en uiteindelijk de vierde tijd kon rijden.

Leclerc had al een tijd gereden die goed genoeg was voor plaatsing voor Q2 toen hij bij het uitkomen van de laatste bocht te vroeg gas gaf. De Ferrari spinde en ging achterwaarts de bandenstapel in. Na de kwalificatie besefte Leclerc dat hij geluk had bij die crash, die veel grotere gevolgen had kunnen hebben. "Het scheelde niet veel of het was wel iets groots geweest. Het was zeer, zeer dom. Ik zag er niet geweldig uit vandaag met die fout."

Ferrari kampt met gebrek aan grip op Hungaroring

Ferrari kon er als team niet aan te pas komen tijdens de kwalificatie in Hongarije. Leclerc gaf op P4 al een halve seconde toe op polesitter Max Verstappen en dat gold ook voor Sebastian Vettel, die de vijfde tijd noteerde. Op basis van het tempo in de kwalificatie lijkt er in de race ook niet veel meer in te zitten dan die klasseringen. Leclerc weet wel waar Ferrari het laat liggen op de Hungaroring.

"We verliezen het in de laatste sector. Dat is jammer, maar ik maakte zelf ook een redelijk grote fout. Het was een domme fout op dat moment en ik had geluk dat ik verder kon. Wat betreft de snelheid was ik erg, erg tevreden met mijn ronde in Q3. Het was voor ons geen makkelijke sessie en we wisten dat het geen makkelijk weekend zou worden voor ons in het algemeen. We zullen hard werken voor morgen."

"Over het algemeen komen we grip tekort, dus ik verwacht ook een erg lastige race morgen", blikt Leclerc met GPToday.net vooruit naar de zondag. "We glijden erg veel, maar we zijn wel snel op de rechte stukken. Het ingaan van de bochten gaat moeizaam en in de bochten glijden we veel, wat betekent dat de we banden meer op hun donder geven."