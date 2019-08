Verstappen: "Ik had niet het gevoel dat mijn ronde perfecter kon"

De pole position in Hongarije is dus voor Max Verstappen. De Red Bull Racing-coureur was nipt sneller dan Valtteri Bottas en had zelf het gevoel dat zijn ronde niet veel beter had gekund.

Met een 1:14.572 reed Verstappen en absoluut ronderecord op de Hungaroring, maar het verschil met Bottas op P2 was minimaal. De Mercedes-coureur was slechts 18 duizendsten langzamer tijdens zijn allerlaatste poging. Verstappen gaf na de kwalificatie aan dat het gevoel in de auto de hele sessie lang al goed was en ook met zijn uiteindelijke pole ronde was hij bijzonder tevreden.

Verstappen concludeerde na afloop van de kwalificatie dan ook dat er weinig verbeteringen mogelijk waren geweest in het rondje. "Dit is echt wel een van mijn beste kwalificaties ooit geweest. Dat is natuurlijk makkelijk te zeggen als je op pole staat, maar toen ik over de lijn kwam had ik ook niet het gevoel dat het perfecter kon."

Verstappen toonde zich ook een beetje kritisch op zichzelf. Niet op zijn optreden in Hongarije, maar vooral met betrekking tot de vorige kansen op pole, die hij een aantal keer zelf vergooid heeft. "Nu stoppen de mensen eindelijk met vragen en dat is het fijne. Ik heb het zelf een aantal keer vergooid en een aantal keer een beetje pech gehad met de motor in de afgelopen jaren, maar dit was wel heel goed."

Ronde op softs aan einde van Q2 standaard bij Red Bull

Na Q2 ging Verstappen als nummer 2 door naar het laatste deel van de kwalificatie. Dat deed hij op de mediums, maar aan het einde reed hij ook nog een ronde op de softs. In die ronde liet hij paarse eerste en tweede sectoren noteren. Volgens Verstappen is het een standaard protocol van Red Bull om aan het einde van Q2 het gevoel op de softs weer te hervinden.

"We gaan altijd nog een keer op rood naar buiten, om weer een beetje gevoel op die banden op te doen en je voor te bereiden op het laatste kwalificatiedeel. Die ronde was inderdaad ook al goed geweest, maar in Q3 neem je dan toch nog wat meer risico. Het laatste rondje was natuurlijk vol op de limiet en je bent blij dat je dan natuurlijk die pole position kan pakken."