Norris heeft geen voorkeur voor droge of natte kwalificatie in Hongarije

Lando Norris had een vervelende eerste dag op de Hungaroring. De McLaren-coureur miste vrijwel de hele tweede vrije training door een hydraulisch lek.

De tweede vrije training werd onderbroken door regen, maar de teams kozen er toch voor om rondetijden neer te zetten. Op zaterdag is er namelijk een kans op regen, ondermeer tijdens de kwalificatie. Norris zei tegenover GPToday.net dat het nog frustrerender is om die sessie te missen, omdat hij de Hungaroring ziet als een circuit waar een coureur zich optimaal moet voorbereiden in de aanloop naar de kwalificatie.

"Als het droog blijft, is dat minder van toepassing dan in de regen. In dat geval wil je iedere mogelijke ronde rijden. Ik weet niet of het morgen droog of nat wordt, maar dat zullen we zien. Het is frustrerend, want hoe meer ronden je hier rijdt, hoe beter. Vooral omdat de kwalificatie zo belangrijk is. Dit kan echter gebeuren. We hebben redelijk wat ronden gereden in VT1, dus wat dat betreft ben ik tevreden. VT2 was echter niet zo goed."

Weer tijdens kwalificatie maakt Norris niets uit

Het maakt voor Norris, die een week geleden in Duitsland uitviel met mechanische problemen, echter niets uit welke omstandigheden er tijdens de kwalificatie zijn. "Het maakt mij niet uit. Het is makkelijker om op het droge op de limiet te rijden dan in de regen. Als het regent, sta ik op achterstand ten opzichte van de meeste anderen. Als het droog is niet zozeer. Ik zou het niet erg vinden om in de regen te rijden, want het is leuker. We zullen zien wat het weer morgen gaat brengen."