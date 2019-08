Albers: "Ik had in 2006 naast Button bij Honda kunnen rijden"

Christijan Albers heeft in gesprek met de Telegraaf een opvallende uitspraak gedaan. De voormalig Formule 1-coureur stelt dat hij voor 2006 een contract aangeboden kreeg bij Honda, maar dat de voorkeur uiteindelijk uitging naar Rubens Barrichello.

Albers kreeg in 2005 de kans om zich bij het nietige Minardi te bewijzen in de Formule 1, nadat hij in 2003 en 2004 twee succesvolle seizoenen beleefde in de DTM. Hoewel hij bij Minardi steevast in de achterhoede reed, maakte hij desondanks toch een goede indruk op Honda. Zij keerden in 2006 als fabrieksteam terug in de Formule 1 door BAR over te nemen en Nick Fry liet zijn oog vallen op de diensten van de Nederlander.

Uiteindelijk ging het feest niet door door inmenging van Gil de Ferran. "In 2005 kreeg ik een contract aangeboden door Nick Fry", zegt Albers. "De teammanager van Honda was echter Gil de Ferran en diens buurman was Rubens Barrichello. Die werd vrijgelaten door Ferrari en toen hebben ze hem alsnog genomen. Dat was natuurlijk enorm balen. Voor mij was het dé kans om te rijden voor een fabrieksteam."

Albers trots op prestatie tijdens regenrace in Hongarije 2006

Honda boekte tijdens de Hongaarse Grand Prix van 2006 de eerste zege als constructeur sinds de jaren '60. Button wist de race op de Hungaroring onder wisselvallige omstandigheden te winnen. Albers bewaart zelf goede herinneringen aan die race, waaraan hij meedeed namens Midland, het voormalige Jordan dat tegenwoordig door het leven gaat als Racing Point.

"In 2006 was die regenrace, toen ik voor Midland reed. Ik werd tiende. Dat was echt een superresultaat. Maar het was alleen heel irritant dat je daar destijds nog geen WK-punt voor kreeg, haha. Ik kon altijd goed uit de voeten in de regen. Misschien is dat toch iets Nederlands. Dan kan je nog meer spelen met de balans van de auto als coureur."