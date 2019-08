Verstappen: "Compleet verkeerd om boete uit te delen voor unsafe release"

Max Verstappen staat helemaal achter het besluit van de FIA om unsafe releases te bestraffen met een tijdstraf. De coureur van Red Bull Racing veroordeelt de boete die Ferrari in Duitsland kreeg.

Ferrari stuurde Charles Leclerc tijdens de chaotische Grand Prix van Duitsland op een onveilige manier weer de pitstraat in. Terwijl de Monegask weggestuurd werd door het team, kwam de Haas F1-bolide van Romain Grosjean voorbijgereden. De Zwitserse Fransman moet uitwijkende actie ondernemen om een botsing te voorkomen, iets wat slechts ten dele lukte.

Uiteindelijk kwam Leclerc goed weg, want Ferrari hoefde slechts een boete te betalen voor het vergrijp. Dat leverde onder andere een verontwaardigde reactie op van onder andere Günther Steiner, maar ook Verstappen begrijpt niet dat er slechts een boete uitgedeeld werd. Tegenover onder andere GPToday.net maakte de Nederlander een vergelijking met het incident dat hij in Monaco had met Valtteri Bottas.

"Het is natuurlijk helemaal verkeerd. Als ze een boete krijgen, dan gaat iedereen het doen. Ik denk dat het niet eerlijk is en het is ook niet eerlijk dat ze zeggen dat ze me een tijdstraf hebben gegeven in Monaco omdat we elkaar raakten. Je stuurt nog steeds een auto weg met de kennis dat er een auto in de fast lane rijdt. Als dat slechts een boete oplevert, is het niet eerlijk."

Hoogte boete ook niet afschrikwekkend

Ferrari kreeg slechts een boete van 5.000 euro voor het vergrijp. Volgens Verstappen is dat een bedrag dat nergens op slaat. "Voor een team is die 5.000 euro helemaal niets. Het maakt ze helemaal niets uit als ze dat moeten betalen, zeker als er een kampioenschap op het spel staat. Ik denk dus dat het helemaal verkeerd is om dat te doen, vooral als je het hebt over veiligheid. Het is niet correct."