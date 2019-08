Steiner zet vraagtekens bij boete voor unsafe release Leclerc

Günther Steiner kan zich niet vinden in de boete die Ferrari gekregen heeft voor de unsafe release van Charles Leclerc tijdens de Duitse Grand Prix. Het moedigt volgens hem teams aan om meer risico's te nemen in de pits.

Leclerc werd tijdens de race op Hockenheim op een onveilige manier weggestuurd door de pitcrew van Ferrari. Romain Grosjean moest daardoor afremmen, maar desondanks was er een lichte aanraking tussen de bolides. Daar waar gerekend werd op een tijdstraf voor de Ferrari-coureur, kwam hij er zonder straf vanaf. Ferrari moest wel een boete van 5.000 euro betalen voor het incident.

Volgens Steiner, die Grosjean door het incident 'vijf posities' zag verliezen, denkt dat de teams mogelijk meer risico's willen nemen door dit besluit van de stewards. "Ik had daar nog niet aan gedacht, maar dat moeten we wel doen, omdat het mensen aanmoedigt te betalen. Neem het risico, dan krijgt de FIA het geld en wij verliezen de posities. Iedereen wint daardoor, behalve van die ene die verliest."

Horner staat wel achter boete voor unsafe release

Volgens Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is een boete voor Ferrari wel het juiste besluit, maar hij stelt dat Max Verstappen in Monaco eigenlijk ook geen straf had horen te krijgen. "Je wil strijd in de pits zien. Dit was een situatie waar iemand binnenkwam en iemand naar buiten ging, dus het was wel lichtelijk anders. Monaco was waarschijnlijk een fout besluit, maar soms zit het mee en soms zit het tegen."