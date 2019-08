In zijn tijd bij Red Bull Racing was Daniel Ricciardo al eens te gast bij de televisieshow Top Gear, maar nu hij in dienst is bij Renault, is hij een keer te gast bij het Britse tijdschrift met dezelfde naam.

Jack Rix, een van de medewerkers van Top Gear Magazine, nodigde Ricciardo uit voor een rondje op de openbare weg in een Renault Clio V6 en tegelijkertijd volgde er in de auto een gesprek over allerlei zaken. Het wagenpark van de Australiër kwam aan de orde, evenals typisch Australisch eten en typisch Australische uitdrukkingen. Tevens onthulde Ricciardo dat hij toch een Aston Martin Valkyrie zal ontvangen, ondanks dat hij niet meer voor Red Bull Racing racet.