Gasly over Verstappen: "Kans om te leren van een van beste coureurs van het moment"

Pierre Gasly is lovend over Max Verstappen. De Nederlander is volgens de coureur van Red Bull Racing zijn beste teamgenoot ooit en hij ziet dat als een perfecte kans om zichzelf verder te ontwikkelen als coureur.

Voor zijn tweede volledige seizoen in de Formule 1 werd Gasly in het diepe gegooid bij Red Bull Racing. Niet alleen is het Oostenrijkse team een van de topteams in de sport, ook heeft hij met Verstappen een van de beste coureurs van het moment naast zich. Dat bevestigde de Fransman tegenover onder andere GPToday.net. "Daar is niets aan gelogen. Het is voor niemand een verrassing dat een van de twee beste coureurs in de Formule 1 is op dit moment."

Gasly 'kan veel leren' van meer ervaren Verstappen

Verstappen heeft inmiddels twee zeges geboekt in 2019, waarmee hij de enige coureur is die dit jaar zonder bolide van Mercedes een race heeft gewonnen. Het contrast met het seizoen van Gasly is groot. De Fransman heeft het tot dusver best lastig en staat in het kampioenschap al op een achterstand van meer dan 100 punten ten opzichte van zijn meer ervaren teamgenoot.

Met name tussen de races in Canada en Oostenrijk had hij het bijzonder lastig, maar in Groot-Brittannië en Duitsland kon Gasly het tempo van Verstappen beter volgen in droge omstandigheden. Hoewel het hebben van een sterke teamgenoot niet altijd makkelijk is, onderschrijft Gasly dat hij wel veel kan leren van de Nederlander, die meer ervaring heeft in de Formule 1 en bij het team.

Ik zie dat natuurlijk als een kans. Hij heeft ervaring met het team en ik zit pas anderhalf jaar in de Formule 1. Ik weet dat ik met als coureur op bepaalde vlakken nog ga ontwikkelen en de coureur die ik over vijf jaar ben, is iemand anders dan de coureur die ik nu ben. Het is nu belangrijker dat ik zijn kracht en prestaties gebruik om te leren wat hij doet en wat werkt met de auto en dat ik dat benut, zodat ik mezelf sneller kan ontwikkelen."