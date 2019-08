Albon: "Gasly en ik beiden schuldig aan crash op Hockenheim"

Alexander Albon is het niet met de stewards eens over de botsing die hij en Pierre Gasly in Duitsland hadden. De Toro Rosso-coureur vindt dat ze beiden evenveel schuld hebben aan het incident.

Tegen het einde van de race raakten de coureurs elkaar bij het uitkomen van bocht 6, nadat Gasly de rechterkant koos om voorbij te gaan aan Albon. De coureurs kwamen met elkaar in aanraking, waardoor Gasly zijn auto met schade aan de kant parkeerde. Albon kon echter verder en behaalde met P6 het beste resultaat uit zijn nog jonge carrière.

Na de race onderzochten de stewards het incident en zij concludeerden dat 'Gasly een fout maakte terwijl hij probeerde Albon na bocht 6 te passeren', maar besloten geen actie te ondernemen omdat de Britse Thai er niet door gehinderd werd. Zelf gelooft de Thai echter dat hij zelf te laat naar rechts bewoog om de actie van Gasly te blokkeren.

Albon neemt Gasly niets kwalijk

"Aanvankelijk dacht ik dat ik nogal hard een kant koos, zeker toen ik het externe camerapunt na de race bekeek", zei Albon voorafgaand aan de Hongaarse Grand Prix. "Toen zag ik de onboard van Gasly... Mijn eerste gedachte was dat ik naar rechts wilde gaan, maar ik wilde hem niet helemaal afknijpen."

"Ik wilde gewoon voorkomen dat hij naar de linkerkant ging. Het snelheidsverschil tussen mij en Pierre zorgde ervoor dat we beiden te grazen genomen werden. Ik ging te laat naar rechts en hij ging ook te laat naar rechts. Ik neem Pierre niets kwalijk, maar mezelf ook niets. Ik zie de schuldvraag als 50-50."

Albon voegde daaraan toe dat het strijden met een coureur van Red Bull hetzelfde is als racen tegen een teamgenoot, aangezien de rookie racet voor Red Bull's kleine zusje Scuderia Toro Rosso. "Ja, het is als een teamgenoot. Je neemt het risico, maar je neemt niet hetzelfde risico als in een duel met een andere coureur. Je speelt het iets meer op safe."