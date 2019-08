Hamilton steekt stokje voor gebruik beelden uit rampweekend Duitsland op Netflix

Netflix leek de jackpot gewonnen te hebben door juist in Duitsland een weekend achter de schermen bij Mercedes te filmen, maar Lewis Hamilton heeft er weinig behoefte aan dat er beelden van hem uit dat weekend in de serie Drive to Survive verschijnen.

Vorige week maakte de Formule 1 bekend dat de Netflix-serie Drive to Survive een tweede seizoen krijgt en dat voor het eerst ook Mercedes en Ferrari medewerking verlenen. In Duitsland was het meteen de beurt aan het Duitse team om een kijkje achter de schermen te verlenen aan de camera's van Netflix.

Mercedes vierde haar thuisrace op Hockenheim en stond tevens stil bij 125 jaar autosport. Daarnaast was het de 200ste Grand Prix van de Duitse constructeur. Een mooie gelegenheid om een kijkje achter de schermen te geven aan de fans en aanvankelijk ging alles volgens plan, met Hamilton die zich op pole position trainde en Valtteri Bottas die bij de start meteen P2 van Max Verstappen overnam.

Ziekte reden voor Hamilton om gebruik beelden te blokkeren

Vanaf ronde 30 ging het echter helemaal mis. Hamilton crashte eerst vanaf leidende positie, kende daarna een dramatische pitstop, kreeg een tijdstraf en werd na de straffen voor de Alfa Romeo's negende, terwijl Bottas in de slotfase crashte en een potentiële podiumplaats vergooide.

Het leken ingrediënten te zijn voor een bijzonder interessante aflevering van de Netflix-show te zijn, iets wat teambaas Toto Wolff onderschreef. "We hebben de jongens van Netflix meer content gegeven dan in ieder ander weekend." Hamilton lijkt echter een stokje te willen steken voor het verschijnen van de beelden op Netflix. "Ik zal niet veel in de Netflix-serie te zien zijn, omdat ik de hele tijd ziek was. Ik zal ze niet toestaan om dat uit te zenden."