Mercedes benoemt opvolger Niki Lauda

Mercedes heeft een vervanger aangewezen voor wijlen Niki Lauda. Op het moment van zijn overlijden in mei was de F1-legende de niet-uitvoerende voorzitter van het team, die rechtstreeks rapporteerde aan het bestuur van Daimler. Lauda was ook 10 procent eigenaar van het Formule 1-team van Mercedes, maar het is niet bekend wat er met dat aandeel zal gebeuren.

Mercedes heeft nu in Markus Shafer de nieuwe niet-uitvoerende voorzitter gevonden. Volgens de Duitse krant Bild zal Shafer het werk 'anders' doen dan Lauda. Er wordt bijvoorbeeld niet van hem verwacht dat hij op veel Grands Prix verschijnt of betrokken raakt bij de dagelijkse beslissingen van het team.

Toch is Toto Wolff ervan overtuigd dat het moederbedrijf van Mercedes het F1-project blijft ondersteunen. "De inzet van ons moederbedrijf is van fundamenteel belang geweest voor het succes van het team en zal dat ook in de komende jaren blijven", zei hij.