Alain Prost: "Huidige F1-regels maken het onmogelijk om terug aan de top te komen"

De huidige F1-regels maken het voor een team als Renault lastig om zich toe te kunnen voegen bij de top in het Formule 1-veld, zo is de mening van Alain Prost. De Fransman is binnen Renault gepromoveerd van een adviserende rol naar een non-executive rol, zoals Niki Lauda had bij Mercedes.

De verandering van rol voor Prost komt op het moment dat Renault moeite heeft met het gat naar Mercedes, Ferrari en Red Bull Racing, te dichten. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 vertelde tegenover het Franse Canal+ het volgende: "Wij zeggen altijd hetzelfde maar de huidige situatie is het bewijs dat de huidige regels niet bepaald vindingrijk zijn."

"In de winter dachten we allemaal dat Mercedes een beetje had gefaald en dan zien we dat ze het nog steeds ongelooflijk goed doen. Maar als ze dat kunnen, dan moet ook iedereen dat kunnen doen."

Mercedes onverslaanbaar

De 64-jarige Fransman denkt dat Mercedes voorlopig onverslaanbaar blijft: "We moeten realistisch zijn. We moeten ontwikkelen, ontwikkelen en opnieuw ontwikkelen, maar tegelijkertijd onze betrouwbaarheid onder controle krijgen. Ik verwacht nog één of twee moeilijkere races voor ons, dan zou het weer moeten verbeteren."

"We moeten ons er ook van bewust zijn dat deze topteams echte machines zijn, met aanzienlijk meer middelen en personeel. Dus moeten we vindingrijker zijn. Helaas laten de voorschriften weinig ruimte om vindingrijker te zijn. We hebben een betere auto gebouwd dan 2018, maar de anderen hebben misschien nog beter gewerkt."

"We hebben echter ook veel ontwikkelingen, dus laten we kijken hoe dat zich ontwikkelt. Voor nu zien we geen reden om ons seizoensdoel te wijzigen."