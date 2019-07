Marko blijft geloven: "Ik sluit een wereldtitel in 2019 niet uit"

Heeft Max Verstappen een realistische kans op de wereldtitel in 2019? Lewis Hamilton staat momenteel ruim voor in de titelstrijd, maar Helmut Marko wil momenteel nog niet uitsluiten dat de Nederlander er nog een gooi naar gaat doen.

"Uitsluiten wil ik dat niet", vertelde de talentscout en adviseur van Red Bull Racing aan Auto, Motor und Sport. Na afloop van de race in Duitsland was hij lyrisch over het optreden van de nummer 3 in het WK. "Hij heeft sensationeel gereden. Hij ving zijn spin in Senna-stijl op. Toen hij eenmaal in de vrije lucht zat, was hij in zijn ronden sneller dan alle anderen."

Verstappen startte als tweede, maar moest zich na een moeizame start terugknokken naar het front. Volgens Marko had Verstappen daarbij last van te veel wielspin, iets wat Gasly ook in de weg zat. "Verstappen had te veel wielspin. Dat overkwam Gasly ook, omdat Max voor hem zo langzaam van zijn plek wegkwam."

Nieuwe motor voor Red Bull Racing in Italië

Op basis van snelheid lijkt Mercedes in droge condities nog altijd het te kloppen team te zijn, maar Red Bull is dit jaar bezig met een inhaalslag. Volgens Marko zijn er nog een paar stappen nodig om echt voorbij Mercedes te gaan. "Op Monza krijgen wij een upgrade van de motor en in Rusland nieuwe brandstof. Dat moet het gat op motorisch vlak gedicht zijn. Voor de auto komt ook nog het een en ander. Wacht dat maar af."

Het oorspronkelijke probleem van de RB15 lag volgens Marko bij de balans, terwijl de updates in Frankrijk nog niet brachten wat ervan verwacht werd. "We hadden geen balans. Daardoor was de auto ontzettend lastig te besturen. Eigenlijk hadden we er in Frankrijk al beter uit willen zien, maar door de layout van het circuit en het asfalt werkten de upgrades niet zoals gewenst. Honda was tevens met haar nieuwe motor te conservatief."

"In Oostenrijk kwam alles voor het eerst samen. We hebben op de baan gewonnen, niet omdat Mercedes problemen had. De koeling behoort ook tot het pakket van de auto, en Max haalde de Mercedes en Ferrari op de baan in. In Engeland konden we tweede worden als Max niet zo lang was opgehouden door Leclerc. Hockenheim heeft laten zien dat Mercedes fouten maakt, als we ze echt onder druk kunnen zetten."