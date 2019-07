Honda: "Deze zege van Verstappen nog specialer door podiumplaats Kvyat"

Voor het eerst in 27 jaar stonden er in Duitsland twee auto's met een Honda-motor op het podium. Technisch directeur Toyoharu Tanabe was na afloop vooral blij voor Scuderia Toro Rosso, dat met een derde plek haar harde werk van 2018 beloond zag worden.

Na anderhalf jaar samenwerken met het Red Bull-concern kan gesteld worden dat Honda al vele malen meer bereikt heeft dan in de drie jaren daarvoor met McLaren. Max Verstappen won de Oostenrijkse Grand Prix al en won ook in Duitsland na een ijzersterk optreden in wisselende omstandigheden. Misschien nog wel opvallender en indrukwekkender was de podiumplaats die Daniil Kvyat namens Scuderia Toro Rosso wist te behalen.

Tanabe looft Toro Rosso, Red Bull en coureurs

Tanabe spreekt van een fantastisch resultaat voor Honda op Hockenheim, wat door de podiumplaats van Kvyat nog specialer werd gemaakt. "Een absoluut fantastisch resultaat, waarbij we onze tweede zege van het jaar veiligstelden met Max Verstappen. Deze keer was het echter nog specialer, want met Daniil Kvyat stonden er twee Honda-coureurs op het podium."

"Het was een erg lastige race door de wisselende condities tussen droog en nat", vervolgt Tanabe, die het werk van Verstappen, Kvyat, Toro Rosso en Red Bull Racing in het bijzonder looft. "Het resultaat komt door geweldige ritten van beide coureurs, perfecte strategieën van de twee teams en geweldig werk van beide pitcrews. Honda waardeert hun werk echt."

Volgens Tanabe is de podiumplaats van Kvyat een mooie beloning voor Toro Rosso na het werk dat ze in 2018 verricht hebben. "Na in Oostenrijk al te winnen met Red Bull Racing is het vooral vooral plezierig om Scuderia Toro Rosso op het podium te zien, want zij hielpen ons weer op de goede weg naar succes vorig jaar. We zullen deze speciale dag kort vieren, maar de focus ligt meteen op de race in Hongarije van volgende week."