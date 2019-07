Leclerc haalt uit naar 'onacceptabele, spekgladde' uitloopstrook in laatste bochten

Charles Leclerc liet in Duitsland een mooie kans op een podiumplaats door zijn vingers glippen. De Ferrari-coureur crashte halverwege de race. De fout geeft hij toe, maar wel is de Monegask zeer kritisch op het asfalt dat als uitloopstrook buiten de laatste twee bochten ligt.

Leclerc startte als tiende en had een sterk optreden op Hockenheim, tot hij zo'n beetje halverwege de race in de voorlaatste bocht een foutje maakte. De Ferrari gleed daarbij de uitloopstrook op en vervolgens door het grind tegen de bandenstapels aan. Leclerc probeerde nog weg te komen, maar groef zich daarbij in in het grind. Een veelbelovende race kwam daarbij tot een vroegtijdig einde, want op dat moment lag hij voor uiteindelijke winnaar Max Verstappen.

De uitvalbeurt doet pijn bij Leclerc, die zich na afloop van de race meteen verontschuldigde bij het team en de fans. "Het voelt erg slecht en het spijt me voor het team, de fans en iedereen die eraan gewerkt heeft om de auto weer in elkaar te krijgen voor vandaag. Dit is heel jammer."

Leclerc geeft eigen fout toe, maar kritisch op dragstrip

Leclerc was bijzonder kritisch op de uitloopstrook achter de laatste bochten. Dit is een strip waar dragraces gehouden worden en daarvoor worden er veel chemicaliën op de baan neergelegd, zodat de dragracers in droge omstandigheden meer grip hebben. In een Formule 1-auto daarover heen rijden in de regen bleek onmogelijk, zo ondervonden Leclerc, Lewis Hamilton en Nico Hülkenberg.

De Ferrari-coureur vertelde na de race dat hij het onacceptabel vond dat er zo'n uitloopstrook gebruikt wordt op het circuit. "Het was erg glad, maar het enige wat ik kan zeggen is dat ik vind dat het onacceptabel is om dit soort asfalt als uitloopstrook in de laatste bochten te hebben."

"Het is een dragracestrip en als je daar eenmaal op gaat, is het gewoon erg, erg gevaarlijk. Mijn fout was niet enorm, maar het feit is dat je op dit asfalt absoluut geen controle over de auto hebt. Dit is absoluut geen excuus voor mijn fout, daar neem ik volledig de verantwoordelijkheid voor. Ik ben echter van mening dat dit soort asfalt niet op een Formule 1-circuit thuishoort."