Norris 'laat McLaren in de steek', maar kampte wel met probleem tijdens kwalificatie

Lando Norris was na afloop van de kwalificatie hard voor zichzelf. De McLaren-coureur had het gevoel dat hij het team in de steek liet met de zestiende tijd in Q1, maar het team onthulde dat Norris ook met een probleem kampte.

Na Q1 was Norris dus al klaar met zijn kwalificatie, maar teamgenoot Carlos Sainz toonde aan dat er toch redelijk wat potentie in de MCL34 zit. De Spanjaard kwalificeerde zich als zevende. Norris staat dus op de zestiende positie op de grid. Het lukte de Brit niet om zich uit Q1 te rijden, ondanks dat Sebastian Vettel door een turboprobleem niet eens deel kon nemen aan de kwalificatie.

Norris baalde na afloop van de zaterdag en legde de schuld voor het missen van Q2 bij zichzelf, omdat hij niet drie goede sectoren aan elkaar kon plakken. "Ik plakte gewoon niet de sectoren aan elkaar toen het moest en dat heeft mij pijn gedaan. Er zat niet heel veel meer in, een kwart van een seconde. Erg kleine foutjes kostten me zoveel en hielden mij vandaag uit Q2."

"Ik ben gefrustreerd, maar tegelijkertijd is het de eerste keer dit jaar dat ik mijn team en mezelf in de steek gelaten heb. De auto was daar of in de buurt van waar die moest zijn. Dit is echter de eerste keer dat ik het team teleurgesteld heb, want er zat meer potentie in de auto en Carlos zat wederom in Q3. Ik moet verder gaan en vooruitkijken naar morgen."

Probleem met batterij leverde Norris tijdverlies op

Later verklaarde McLaren echter dat Norris niet geheel schuldig is aan zijn vroege uitschakeling in de kwalificatie. Het Britse team verklaarde bij monde van teambaas Andreas Seidl dat haar coureur kampte met een probleem met zijn batterij, waardoor hij een tiende verloren zou hebben in zijn snelste ronde.

"Ik denk dat het ook belangrijk is te melden dat, in alle eerlijkheid richting Lando, dat het fijn is dat hij kritisch op zichzelf is. Dat toont veel karakter. We hadden echter ook een probleem met de batterij van zijn auto in de kwalificatie. Daar verloren we een tiende mee, wat genoeg had moeten zijn om door te gaan naar Q2. Dan was het misschien een ander verhaal geweest, maar het is belangrijk dat te vermelden."