Binotto trekt boetekleed aan na rampzalige kwalificatie Ferrari in Duitsland

De teleurstelling is groot bij Ferrari na de mislukte kwalificatie in Duitsland. Teambaas Mattia Binotto neemt persoonlijk de verantwoordelijkheid voor de technische problemen die het team tegenkwam op Hockenheim.

Zowel Sebastian Vettel als Charles Leclerc werd tijdens de kwalificatie getroffen door een technisch probleem. Vettel bleef door een probleem met de luchttoevoer naar de turbo steken op de 20ste en laatste positie, terwijl Leclerc in Q3 niet meer in actie kwam door een probleem met de brandstoftoevoer in zijn auto. Binotto neemt als teambaas en technisch directeur de verantwoordelijkheid op zich.

"Er bestaat geen twijfel dat we erg teleurgesteld zijn. Niet alleen omdat we vandaag goed hadden kunnen presteren, maar vooral omdat dit soort dingen niet mogen gebeuren. Dit is erg jammer voor onze coureurs, want ik denk dat ze vandaag een goede kwalificatie hadden kunnen rijden. We voelen de verantwoordelijkheid, en ik persoonlijk in het bijzonder, voor de gevolgen voor morgen."

"Het zijn dingen die gerepareerd kunnen worden, dus we lopen niet tegen straffen aan. De auto zal dus klaar zijn voor de start van de race morgen. We hadden goede snelheid, dus we moeten ook vooruitkijken. Ik denk dat onze coureurs hongeriger dan ooit zijn om een goed resultaat te behalen vanaf de posities waar ze starten."

Ferrari moet rust bewaren en lessen leren

Ferrari leek op Hockenheim juist kansrijk voor een goed resultaat in de kwalificatie, nadat Vettel en Leclerc in alle vrije trainingen het snelste waren. Volgens Binotto is het zaak voor Ferrari om de rust te bewaren en lessen te trekken uit dergelijke problemen, zodat ze zich voor de toekomstige races kunnen verbeteren.

"Het is iets waar we intern over moeten nadenken. Ik geloof zelf niet in geluk, dus naar mijn mening is het een zaak van het verbeteren van onze interne processen. We hebben nog een lange weg te gaan, maar we moeten positief blijven en niet als kip zonder kop hiernaar gaan kijken. We moeten onze lessen trekken uit dit soort dingen als we ons willen verbeteren."