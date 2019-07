Dagboek uit de paddock: Grand Prix van Duitsland, dag 2

7.00 uur

Wakker worden na een rusteloze nacht, met dank aan de hitte. Een lange, warme dag ligt voor ons, een die niet draaglijker gemaakt wordt door een mediacentrum dat eigenlijk een grote tent is met onvoldoende stroompunten en inadequate airconditioning. Het conferentiecentrum? Op de vierde etage van een toren buiten de paddock...

9.00 uur

Ik vertrek naar het circuit - een beetje laat, maar het heeft weinig zin om te haasten met het karige programma met supportraces en de start van de F1 om 11.00 uur. Ik lees dus een uur lang het nieuws bij, zoals de blijvende aspiraties van Barcelona om haar race te behouden, terwijl Mexico dat ook probeert. Waarom zijn we al zo dichtbij de zomerstop van de F1 en is er nog geen nieuws over het aantal races in 2020, laat staan hun volgorde?

10.00 uur

Aankomst op het circuit na een start-stop-reis van 10 kilometer en 30 minuten, belichaamd door een voordringende zwarte BMW, die uiteindelijk achter mij eindigt, waarna ik een shuttle van de parkeerplaats naar het mediacentrum neem. Het is vrijdag, dus tijd voor een Engels ontbijt bij Williams: fruit en yoghurt, scrambled eggs met hash browns, bacon, worst en champignons.

11.00 uur

Het begin van VT1, waardoor ik de kans pak om te praten met mensen over de rijdersmarkt, die op begint te starten voor het 'tekenwindow' van de zomerstop. Nu is het moment om te ontdekken wie met wie praat en het is duidelijk dat de sleutel voor de huidige rijdersmarkt bij Mercedes ligt: als over het lot van Valtteri Bottas en derde coureur Esteban Ocon besloten is, wordt verwacht dat de andere stukjes op hun plaats vallen. Een volledige analyse volgt.

13.00 uur

Persconferentie van de FIA en wederom een saaie door de beperkte tijd die er is voor vragen uit het publiek. Waar de conferentie voorheen 45 minuten of langer duurde toen deze nog na VT2 was, maar door het moment tijdens de lunch duurt de conferentie nog maar 30 minuten, waarvan de helft opgeslokt wordt door saaie vragen van de moderator. Zou de F1 maar terugkeren naar haar logische tijdstippen...

Ik hoor echter wel dat Haas' eis van het geld uit Kolom 1 - die meestal niet betaald wordt aan nieuwe inschrijvingen in de eerste twee jaar, maar nu wel betaald wordt aan Racing Point ondanks dat het een nieuwe inschrijving is - op de achtergrond blijft rommelen, waarbij het Contract Recognition Board van de F1 binnenkort een oordeel gaat vellen. De zaak kan verstrekkende gevolgen hebben: of Haas scoort tot wel 60 miljoen dollar, of Racing Point verliest eenzelfde bedrag.

14.00 uur

Ik pak de jackpot: tijdens een geplande ontmoeting bij McLaren wordt mij een lunch aangeboden: steak (medium), patat, gegrilde asperges en hollandaise - alles tot in perfectie bereid. Dank, Tim!

16.30 uur

De gebruikelijke interviews met coureurs na VT2, gevolgd door Mario Isola's debriefing over de banden. Daarna ga ik naar McLaren, waar leverancier Sparco een demonstratie van haar producten geeft voor een selecte groep journalisten, waarbij Lando Norris beschikbaar is om te praten over zijn uitrusting.

Het is lastig te bevatten, maar een volledige overall, die voldoet aan de veiligheidseisen van de FIA en voorzien is van alle sponsorlogo's, weegt slechts 600 gram - bijna een kilogram minder dan vijf jaar geleden. Aangezien engineers er alles aan doen om een grammetje te winnen op het gewicht van de auto, zijn dergelijke besparingen een bonus. Een volledig veiligheidsharnas weegt tegelijkertijd maar 400 gram, vooral door carbon riemen en titanium bevestigingspunten.

19.00 uur

Ik vertrek naar Ferrari, waar ik uitgenodigd ben voor een Belgisch-Franse quizavond en diner. Geweldig eten, inclusief pasta en anti-pasta, heerlijke geroosterde runderborst (14 uur in de oven gebakken) en koolsla in een rol en in rode wijn gemarineerde peren, plus een hele reeks vragen over Formule 1, Duitsland en muziek zijn aan de orde van de avond.

Een lang verhaal kort: ons trio werd derde - en eerste in de categorie trio's - waarmee we per persoon een leren reistas van Ferrari wonnen. Dank, Silvia en iedereen van het rode team!

22.30 uur

Vertrek naar het hotel. Terwijl ik parkeer, zie ik op het display dat de het kort voor middernacht 31 graden is. Nog een hete nacht ligt voor ons...