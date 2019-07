Hamilton: "Verzamelde data van vandaag onbruikbaar door hitte"

De eerste dag van de Duitse Grand Prix was bijzonder warm. Het was zelfs zo warm dat Lewis Hamilton verwacht dat de verzamelde informatie niet bruikbaar is voor de rest van het weekend.

Hamilton eindigde de tweede vrije training op de derde positie, waarbij het gat met nummer 1 Charles Leclerc slechts een anderhalve tiende was. De Mercedes-coureur is blij dat de warme dag achter de rug is, maar ondanks de hoge temperaturen sprak hij na afloop van een relatief normale dag.

Banden kunnen niet omgaan met hete omstandigheden

De zwakste plek van de auto's waren volgens Hamilton de banden. Volgens de vijfvoudig wereldkampioen kan het rubber van Pirelli niet tegen dergelijke temperaturen. "Wat betreft de hitte was dit niet de beste dag, maar voor de rest was het een redelijk normale dag. Deze banden houden niet van de temperatuur, dus we moesten hele langzame outlaps rijden en nog hielden de banden het niet lang vol."

In Oostenrijk viel op dat de Mercedes W10 slecht om kon gaan met warme omstandigheden. De race op de Red Bull Ring was dan ook de enige wedstrijd die het team dit jaar niet wist te winnen. "Vandaag hebben we geen problemen gehad, maar we hebben niet in het scenario van een race gereden", vertelde Hamilton over de warme vrijdag in Duitsland. "We hebben lange runs gedaan en die zagen er oké uit, maar we hopen niet dat dit het weer voor de rest van het weekend is."

Vrijdag op Hockenheim 'een verloren dag'

De warmte lijkt nu langzaam haar uittrede te doen in Duitsland. Voor zaterdag en zondag worden temperaturen verwacht van tussen de 25 en 30 graden, terwijl er fors meer kans is op neerslag. Hamilton is blij dat het kwik een aantal graden gaat zakken, maar desondanks omschrijft hij de vrijdag als 'een dag waar we niets aan hebben'.

"Als het verder het hele weekend gaat regenen, dan is dit een verspilde dag. Ik heb hoe dan ook niet het idee dat we vandaag veel geleerd hebben, want het was zo heet. Als het dit weekend koeler en droog is, dan denk ik dat we niets aan vandaag hebben. De banden zullen dan meer naar ons toe komen, waardoor we sneller zullen zijn en ons meer op ons gemak zullen voelen."