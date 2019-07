Verstappen vindt het niet zijn taak om Gasly te helpen

Pierre Gasly leek de afgelopen race beter in vorm te zijn dan hij hiervoor was. Een aantal veranderingen zijn er doorgevoerd om de Fransman beter op zijn gemak te stellen en volgens Max Verstappen heeft het hele team daaraan meegewerkt.

Gasly rijdt in 2019 voor het eerst bij Red Bull Racing, nadat hij iets meer dan een seizoen ervaring opgedaan had bij Scuderia Toro Rosso. Zijn eerste seizoen bij het Oostenrijkse team verloopt echter nog niet zoals gehoopt. Het verschil met Verstappen is groot en vooral de reeks wedstrijden tussen Canada en Oostenrijk verliep niet goed voor Gasly. In Oostenrijk won Verstappen, terwijl Gasly op een ronde achterstand zevende werd.

Verstappen houdt handje Gasly niet vast

In Groot-Brittannië wist Gasly zich echter weer wat te herstellen. Hij was in VT1 de snelste en wist in het restant van het weekend zijn teamgenoot ook relatief goed bij te benen. Verstappen vindt dat een teamprestatie. "Ik ben hier niet om hem te observeren, maar wat betreft het werken voelde ik niet echt een groot verschil. Iedereen heeft al een tijd haar best gedaan om bij hem het maximale eruit te halen."

Voor de race op Silverstone werden er een aantal dingen veranderd bij Gasly. Zo maakte hij daar gebruik van de afstelling van Verstappen's auto. De Nederlander denkt dat zijn teamgenoot daar wel wat aan gehad heeft, maar helpt hij zijn teamgenoot daar niet specifiek mee. "Ik probeer altijd de beste afstelling voor mezelf te vinden. Zoals Helmut al zei heeft Pierre er misschien wel wat aan gehad door mijn richting iets meer te volgen qua afstelling."