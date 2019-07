Vettel: "Mogelijk afkeer bij Duitse fans door oneerlijke beslissingen"

Dit weekend wordt in Duitsland de elfde race van 2019 verreden. Het is voorlopig de laatste race op Hockenheim, want het contract met de Formule 1 loopt na dit jaar af, maar toch zijn Nico Hülkenberg en Sebastian Vettel positief over de Duitse interesse in de autosport.

Voor Hülkenberg en Vettel is de Duitse Grand Prix van 2019 mogelijk hun laatste thuisrace. Het huidige contract van Hockenheim met de Formule 1 loopt af en er is momenteel nog geen akkoord bereikt om het contract te verlengen. Ook de populariteit van de sport lijkt in de afgelopen jaren te zijn afgenomen in Duitsland, maar volgens Hülkenberg is dat niet aan de orde. De Renault-coureur refereerde tijdens de persconferentie naar de race van 2018.

"Op basis van vorig jaar denk ik dat de mensen erg geïnteresseerd zijn. Ik heb nooit eerder zoveel geïnteresseerde mensen gezien sinds ik in de Formule 1 zit, en dat was behoorlijk geweldig om te zien. Ik denk dat Duitsland over het algemeen bekend staat als een autoland, we houden van onze auto's en de interesse is er nog."

"Natuurlijk is het in sommige jaren meer dan in andere, maar we hebben ook een verwende geschiedenis in de autosport. Dat moeten we ook in overweging nemen. Over het algemeen denk ik echter dat de honger en interesse van de bevolking er nog is."

Vettel snapt dat grootste hype in tijd Schumacher was

Vettel ziet dat de populariteit van de Formule 1 in de afgelopen jaren misschien wel iets teruggelopen is in Duitsland, maar dat vindt de Ferrari-coureur logisch. Hij snapt goed dat de grootste hype er was toen Michael Schumacher begon te winnen. "Ik denk dat het normaal is dat de grootste hype was toen Michael begon te winnen, want hij was de eerste Duitser die kampioen werd."

"Als je de eerste bent is er altijd meer momentum en interesse, maar ik denk dat de sfeer vorig jaar bewees dat er nog steeds honger naar racen is. Ik heb echter ook het gevoel dat het Duitse publiek erg eerlijk en direct is, dus misschien zijn er wat dingen in onze sport gebeurd die de populariteit niet geholpen hebben."