Wolff staat open voor terugkeer bijtanken: "Goede analyse is wel nodig"

Keert het bijtanken in 2021 terug in de Formule 1? FIA-president Jean Todt hoopt van wel en ook Toto Wolff staat ervoor open, hoewel hij benadrukt dat de voor- en nadelen goed afgewogen worden.

De reglementen in de Formule 1 gaan in 2021 flink op de schop. Dat geldt niet alleen voor de technische reglementen, maar ook voor de sportieve reglementen en de manier waarop de sport bestuurd wordt. Een van de zaken die momenteel nog besproken wordt, is de herinvoering van het bijtanken. FIA-president Todt opperde dat idee tijdens de Britse Grand Prix.

Wolff wil dat alle opties afgewogen worden

De FIA en Liberty bevestigden in hetzelfde weekend dat er momenteel gekeken wordt naar de voor- en nadelen van een herintrede van het bijtanken. Tien jaar geleden werd dat omwille van kosten en de veiligheid nog afgeschaft, maar een terugkeer ervan lijkt dus bespreekbaar. Mercedes-teambaas Wolff staat open voor het idee, maar wil wel dat de effecten ervan goed afgewogen worden.

"We zouden geen heilige huisjes moeten hebben. We moeten naar iedere regel kijken en ons afvragen of het voor ons werkt of niet. Bijtanken zorgt zeker voor entertainment en geeft een andere onvoorspelbare factor wat betreft wat er kan gebeuren. Het maakt de auto's een stuk lichter in het begin van de race, dus de coureurs kunnen harder pushen."

"Het nadeel is dat de race misschien voorspelbaarder wordt, omdat de strategie voor iedereen hetzelfde zal zijn. Dat is de eerste, en de tweede is dat we de kosten proberen te drukken, terwijl dit de kosten een klein beetje laat stijgen. Misschien dat het dus meer een filosofische dan een echte impact heeft. Alles moet echter rationeel geanalyseerd worden en daarna kunnen we de beste beslissing nemen."