FIA verklaart hoe kosten voor teams vanaf 2021 verder gedrukt worden

De FIA en Liberty hebben iets meer duidelijkheid gegeven over de manier waarop ze de kosten voor de teams vanaf 2021 willen drukken. Technische man Nikolas Tombazis van de FIA verklaarde het een en ander tijdens het Grand Prix-weekend op Silverstone.

Het doel van de FIA en Liberty is duidelijk: vanaf 2021 moet de Formule 1 een stuk goedkoper worden. Enerzijds wil men dat bereiken door voor het eerst een financieel reglement in te voeren in de sport, waarvan het hoofdbestanddeel het veelbesproken budgetplafond is. Op Silverstone verklaarde Tombazis echter er naast het financiële reglement ook op andere manieren gekeken wordt om de kosten te drukken.

FIA wil simpelere brandstofsystemen en radiatoren

"Bovenop de financiële reglementen is er een lijst met maatregelen om kosten te besparen, zodat het financieel rendabel is om een team te runnen", vertelde de voormalig medewerker van Ferrari aan een select gezelschap van de internationale pers. In het vervolg van de presentatie lichtte Tombazis toe welke maatregelen er volgen om de sport goedkoper te maken. "Deze maatregelen zijn technisch van aard, komen bovenop de financiële reglementen en zullen op zichzelf zorgen voor een significante daling van de kosten."

- Een gesimplificeerd brandstofsysteem

- Gesimplificeerde radiatoren

- Bevriezen van specificaties van versnellingsbak

- Verbannen hydraulische wielophangingen

- Standaard velgen

- Standaard wielnaven, wielmoeren en uitrusting voor pitstops

- Standaard remsysteem

- Verdere beperking tijd in windtunnel en voor CFD

FIA overweegt suggesties president Todt

Ook overwegen de FIA en Liberty nog een aantal zaken aan deze lijst met maatregelen toe te voegen, maar Tombazis benadrukte dat deze ideeën momenteel nog in de onderzoeksfase zitten. Onderdeel daarvan is het verbannen van bepaalde elektronica en hulpmiddelen voor coureurs, evenals het beperken van telemetrie, zoals FIA-president Jean Todt graag zou zien.

Over de telemetrie was Tombazis zeer uitgesproken. "We kijken er ook naar om de telemetrie van de auto’s te verminderen en op die manier de coureurs alleen te laten tijdens hun race, zodat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de technische aspecten van hun auto. Er blijven radioberichten voor veiligheid en strategie, maar we hebben liever dat het onboard-systeem van de auto dingen vertelt over de temperaturen in plaats van dat het via de radio gaat. De coureurs zijn daardoor zelf verantwoordelijk en krijgen geen steun meer van hun engineer."

- Beperking van elektronica en hulpmiddelen voor coureurs

- Verminderen telemetrie

- Meer standaard onderdelen

- Simplificeren en beschermen onderste deel van chassis

- Verdere restricties personeel tijdens raceweekends

- Het format van het raceweekend

- Verdwijnen bandenwarmers en andere karakteristieken banden